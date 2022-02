Arriva Black Shark 4 Pro, smartphone Gaming su Amazon da 529€

Arriva uno degli smartphone più attesi dai giocatori. Stiamo parlando di Black Shark 4 Pro, che si acquista in offerta flash a partire da 529 euro, con un risparmio di ben 50 euro su Amazon. Clicca qui per comprarlo.

So tratta di un dispositivo ben noto agli amanti del mobile Gaming, anche se questa volta è anche una vera e propria macchina fotografica portatile. Tra le sue caratteristiche di maggior pregio il supporto alla ricarica rapida Hyper Charge da 120 W, che permette di ricaricare la batteria da 4500 mAh in meno di 15 minuti. Una vera e propria manna dal cielo per i giocatori.

Al suo interno il potentissimo chip Qualcomm Snapdragon 888 5G, supportato da memorie LPDDR5 e UFS3.1. Sul frontale i giocatori potranno beneficiare di un Display AMOLED con frequenza di aggiornamento di 144 Hz, con un ritardo nel più basso di soli 8,3. Quel che farà la felicità dei gamer mobili sono certamente i trigger pop-up magnetici/Magic Press, che permettono di giocare con il comfort di veri controlli tattili, come se si stringesse tra le mani un pad.

Ancora, tra i punti salienti del terminale anche il sistema di raffreddamento a liquido chiamato “sandwich”, che aumenta del 30% la dissipazione del calore e riduce la temperatura della CPU di 18 gradi: si tratta, anche in questo caso, di una caratteristica importante per tutti i gamer all’ascolto, che non avranno tra le mani un dispositivo caldo. Inoltre, con temperature basse ci sarà certamente un aumento delle prestazioni.

Ancora, il terminale propone a livello di connessione il supporto al Wi-Fi 6E + 5G, mentre il comparto.camere principale vanta un prestante sensore di 64 MP, per cattare foto in qualsiasi condizione di luce.

Tra le funzionalità supportate, gli effetti di luce RGB, NFC multifunzionale, schermo sensibile alla pressione e Shark Space 4.0. Ancora, a livello di sicurezza il terminale vanta un Touch ID laterale, che dunque non va ad incidere sul design frontale.

Oltre al potente processore, le prestazioni grafiche del terminale vengono garantite dalla presenza della GPU Adreno 660: fino al 35% più veloce nel rendering grafico, e con supporto ad un motore AI di sesta generazione, che assicura fino al 70% di capacità di calcolo in più.

Black Shark 4 Pro è dotato di RAM UFS 3.1 e ROM LPDDR5 per assicurare che i dati vengano trasferiti alla massima velocità, così che l’installazione di giochi, il caricamento degli stessi e il passaggio da una scena all’altra risultino più rapidi che mai.

Black Shark è il primo al mondo a utilizzare la tecnologia del display sensibile alla pressione. Questa funzione chiamata Magic Press rende facile ottenere movimenti precisi anche per i giochi più competitivi. Proprio come i trigger fisici a comparsa, è mappabile, in modo da poter avere un controllo completamente accurato di qualsiasi scenario di gioco.

Black Shark 4 Pro utilizza il display E4 AMOLED di Samsung, dotato di un bordo ultra sottile con una luminosità di picco di 1.300 nit, un rapporto di contrasto di 5000000:1 e una riduzione del 15% del consumo energetico. Il microforo della fotocamera frontale misura solo 2,76 mm per ridurre al minimo l’ostruzione dello schermo, creando un’esperienza visiva più coinvolgente. Certificato HDR 10+, supporta anche il colore DCI-P3.

Quanto all’audio, Black Shark 4 Pro è dotato di altoparlanti stereo lineari simmetrici doppi, con amplificatori ad alta potenza e cavità sonora sovradimensionata, che offrono la migliore qualità del suono della categoria. Inoltre, Black Shark ha anche collaborato con DTS e Cirrus Logic Technology per mettere a punto gli effetti sonori. Non manca un jack per cuffie da 3,5 mm nella parte inferiore, così da godere della musica senza perdite di qualità.

Quanto alla telecamera, propone una configurazione a tripla camera e una sofisticata ottimizzazione del software: il terminale è in grado di scattare a 60 fotogrammi al secondo, e restituire immagini 4K ad alta definizione, anche di notte grazie alla presenza della super night scene, della stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS) e altro ancora.

Avrà un prezzo di listino che parte da 579 euro, ma grazie all’offerta Super Early Bird sarà possibile acquistarlo su Amazon a partire da 529 euro.

Sarà disponibile anche sul sito ufficiale di BlackShark e su Goboo.