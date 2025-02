Recensione robot aspirapolvere Narwal Freo Z Ultra, la pulizia di precisione vede tutta la casa

Pubblicità

Abbiamo provato per un lungo periodo di tempo il modello più recente di Robot per le pulizie di Narwal: presentato ad IFA 2024 è un prodotto maturo, evoluzione del precedente X ma con alcuni significativi aggiornamenti che lo portano alla pari con la concorrenza a scapito di un fattore che vi riveleremo

Design e Configurazione

Il design del dock del Narwal Freo Z Ultra eredita le linee curve del suo predecessore e, sopratutto nella versione Gray, riesce ad abbinarsi a molti arredamenti moderni e a rendersi, nonostante la mole, un po’ meno imponente nella sua stazione di riposo. La finitura opaca Galaxy Silver e Space Gray del corpo del robot e della base aiuta a ridurre la visibilità delle impronte.

La forma del robot è circolare, con una torretta Lidar per la navigazione precisa e un coperchio superiore che si solleva per accedere alle funzioni secondarie. L’interfaccia tattile sul display del dock posizionato sullo sportello di accesso ai serbatoi permette di controllare le operazioni di base senza l’uso dell’app: è possibile far partire la pulizia o richiamare il robot verso la stazione mentre sta effettuando le operazioni di pulizia.

Spazzole e Sistemi di Pulizia

Il Narwal Freo Z Ultra è equipaggiato con un sistema di pulizia che include una Spazzola Centrale Anti-groviglio progettata con un design zero-tangle che previene l’aggrovigliamento di capelli e peli di animali. La sua forma conica e l’angolo delle setole aiutano a convogliare i detriti verso il contenitore della polvere senza intoppi.

Due spazzole laterali aiutano a raccogliere lo sporco anche dai bordi e dalle zone angolari. Queste spazzole possono variare la velocità di rotazione in modo indipendente per adattarsi alla situazione specifica, migliorando l’efficacia della pulizia.

Una innovazione unica è la spazzola laterale dedicata ai battiscopa. Grazie al movimento Smart-Swing, il robot può pulire efficacemente le pareti verticali, un’area spesso trascurata dai robot tradizionali.

I panni per il lavaggio o moci o mop, sono triangolari/arrontondati, permettendo secondo Narwal una miglior penetrazione negli angoli. Ruotano in modo contrapposto, fornendo una forza di pulizia superiore e un’azione di lavaggio 3D che rimuove lo sporco più difficile.



La gestione del detergente è uno degli aspetti più avanzati del Freo Z Ultra con un serbatoio Dedicato. Il robot dispone di un serbatoio separato per il detergente, che viene automaticamente miscelato con l’acqua durante la pulizia.

Il sistema permette di ottenere una soluzione di lavaggio ottimizzata per ogni tipo di sporco grazie anche all’AI che regola automaticamente la quantità di detergente utilizzata in base al livello di sporco rilevato per garantire una pulizia efficace ma anche un uso efficiente del detergente, riducendo gli sprechi.

Il detergente contribuisce anche alla sterilizzazione dei panni durante il lavaggio ad alta temperatura, che può arrivare fino a 75°C, eliminando batteri e impedendo la formazione di cattivi odori.

Infine dopo ogni ciclo di pulizia, i panni vengono lavati e asciugati con aria calda all’interno della base, riducendo al minimo la necessità di intervento manuale. Il sistema di gestione del detergente è progettato per durare, con un consumo che permette di gestire fino a 6 mesi di utilizzo continuo.

Installazione e App con controllo

Una volta estratti tutti i componenti dall’enorme e pesante scatolone e incastrata lo scivolo alla base per far entrare più facilmente il robot vero e prorio nel suo hub. L’installazione è semplice: basta collegare la base alla presa di corrente, riempire i serbatoi dell’acqua, inserire il detergente e scaricare l’app Narwal. La procedura guidata dell’app rende la configurazione immediata, completando la connessione Wi-Fi e la mappatura della casa in pochissimo tempo. Ecco tutte le funzioni-

– Mappatura e Zonazione: Dopo una prima fase di mappatura, l’app permette di dividere la casa in stanze o aree specifiche. Si possono creare zone “no-go” per evitare che il robot entri in aree sensibili o pericolose.

– Programmi di Pulizia: È possibile programmare pulizie regolari, scegliendo tra modalità di aspirazione, lavaggio o entrambe. Ogni stanza può avere un programma diverso, adattato alle esigenze specifiche.

– Storico e Statistiche: Puoi rivedere le pulizie passate, vedere quanto tempo ha impiegato il robot per pulire ogni stanza e persino ricevere suggerimenti per ottimizzare i cicli futuri basati sull’uso precedente.

– Notifiche e Manutenzione: L’app avvisa quando i serbatoi dell’acqua sono vuoti o pieni, quando è necessario cambiare il sacchetto della polvere o quando è il momento di una manutenzione più approfondita.

– Controllo Remoto: La funzione di controllo remoto non è solo per cambiare le impostazioni ma permette di manovrare il robot manualmente, trasformandolo in una sorta di “telecomando” per esplorare aree della casa in tempo reale.

– Monitoraggio in Diretta: Grazie alle due telecamere, l’app offre la possibilità di vedere cosa succede a casa. Questa funzione è particolarmente utile per controllare animali domestici o per verificare l’avanzamento della pulizia. La qualità video è buona, con un angolo di visione ampio, e si può anche attivare la visione notturna.

Controllo della Telecamera Pro e Contro

Vediamo in particolare le ultime due voci che abbiamo esaminato nella descrizione dell’app capacità di controllo della telecamera è una delle caratteristiche più avanzate del Freo Z Ultra ed quella che per alcuni potrebbe essere un minus: non a tutti piace avere una telecamera in grado di analizzare ogni dettaglio della casa con una qualità elevata ed una profondità di campo che permette di sorvergliarla in ogni angolo. Dall’altra la precisione consentita permette di individuare macchie di sporco, ostacoli e a produrre un report con tanto di iconcine legate a ciò che impedisce movimenti e pulizia.

Per impostazione predefinita, nessuna immagine viene caricata sul cloud; tutto viene analizzato localmente. Allo stesso tempo è possibile attivare la funzione di upload delle immagini per una mappatura dettagliata, con la garanzia della crittografia e della cancellazione automatica una volta completata la pulizia.

Con la visione a 360° le telecamere permettono una sorveglianza completa, utile non solo per la pulizia ma anche per controllare la casa da remoto. Si possono ruotare le telecamere per monitorare angoli specifici e questo a dire il vero è di una comodità impagabile se volete conoscere lo stato di una abitazione soprattutto se è a distanza, fa parte di un immobile in affitto oppure è abitata dai vostri amici animali,

L’integrazione con sistemi come Alexa, Google Assistant, e Siri consente di chiedere alla telecamera di mostrare specifiche aree della casa tramite comandi vocali, aggiungendo un ulteriore livello di controllo e comodità.

Come Pulisce? Provato in due diverse case e tre diverse zone

In questi mesi abbiamo provato Narwal Freo Z Ultra in due diverse abitazioni: una abitazione enorme di 160 metri con pavimento in parte in legno e in parte in ceramica con tappeti e una veranda/vetrata separata e comunicante con l’esterno in un’altra abitazione dove normalmente si usa uno straccio tradizionale sul pavimento in ceramica abbastanza grezzo.

Dotato di una capacità di aspirazione di 12.000 Pa, il Freo Z Ultra gestisce con facilità sia le macchie persistenti che la polvere fine. Le due videocamere RGB ad alta risoluzione, insieme al doppio chip AI, permettono un riconoscimento avanzato degli ostacoli, rendendo la navigazione: è difficilissimo che urtino un qualsiasi ostacolo lungo il cammino e il modello top precedente dell’azienda che abbiamo provato solo pochi mesi fa rispetto ai cavi ora mostra di più una delle sue poche debolezze.

Anche gli ambienti con sporco persistente e quasi invisibile (un giovane cane a pelo corto e un giovane gatto) o quello invadente (una vecchia gatta di 18 che perde peli e pure unghie…) vengono curati con precisione.

Il consumo d’acqua è un po’ elevato rispetto alla media ma qui potete decidere come intervenire in base all’uso che fate della casa, alla necessità di pulire punti specifici o alla vostra presenza in casa per presidiare i serbatoi. E’ pure possibile collegare il sistema direttamente ad un impianto idraulico.

Conclusioni

Il Narwal Freo Z Ultra, grazie alla sua app sofisticata e alle potenti capacità di controllo della telecamera, è un ottimo esempio per la pulizia intelligente. Non solo pulisce efficacemente con un controllo molto modulabile su tutte le azioni, ma offre anche un controllo completo su come e quando la pulizia avviene.

Il prezzo da pagare è avere un aggeggio potentissimo dal doppio occhio e lidar in grado di analizzare ogni angolo della casa. Sta a voi decidere il giusto bilanciamento tra vantaggi e svantaggi.

Pro

Precisione della pulizia

Ottima potenza di aspirazione

Ottimo sistema di lavaggio e sanificazione

Sistema di evitamento degli ostacoli efficace anche per oggetti di piccolissime dimensioni.

Contro

L’uso spinto della telecamera e dell’AI potrebbe non essere gradito a tutti

Consumo elevato d’acqua

Prezzo al pubblico

Freo Z Ultra è disponibile in due colori: Galaxy Silver e Space Grayed acquistabile nel negozio del marchio di Freo e da pagina Amazon, oltre che dal sito del costruttore, Il prezzo di vendita è di 949 euro con periodici sconti che lo portano speso 899 €, un prezzo davvero competitivo per le prestazioni e la precisione del robot.

