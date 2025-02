Una stampante 3D trasformata in macchina per tatuaggi

Pubblicità

Emily The Engineer, YouTuber e “hacker hardware”, ha trasformato una stampante 3D in una pistola per tatuaggi perfettamente funzionante, testata su un amico dell’hacker che aveva avuto l’idea iniziale.

Un filmato su YouTube documenta il progetto, incluse le chiamate ad amici e familiari per sentire i loro pareri, inclusi quelli di persone contrarie a strumenti che dovrebbero essere usati da maestri del settore, utili per creare sfumature, ombreggiature ed effetti.

Il macchinario creato dovrebbe essere – teoricamente – sicuro ma Emily The Engineer consiglia fermamente di non provare a ricreare la particolare stampante. L’operazione non è ad ogni modo alla portata di tutti e richiede profonde modifiche hardware, la rimozione di alcuni componenti, e la riscrittura del firmware.

L’idea di questo tipo di apparecchi porterà alla diffusione di stampanti 3D modificate con pistole a basso costo in giro? Non è detto: il progetto mostra la possibilità di automatizzare alcuni compiti ma bisogna ricordare che solo un maestro tatuatore è in grado di tenere conto di determinati movimenti, forza, dei rischi, del rispetto delle norme igieniche, tutto un insieme di elementi ai quali i dilettanti non pensano. La professione del tatuatore, infatti, prevede l’utilizzo di determinati inchiostri e materiali, della sterilizzazione e pratiche come l’uso della stessa attrezzatura su clienti diversi sono vietate, nel rispetto di normative per limitare i rischi legati a questa professione.

L’idea di creare una macchina in grado di tatuare è affascinante ma meglio fare affidamento a chi si occupa di queste cose, conosce le tecniche e i metodi di sterilizzazione dell’attrezzatura.

Macchina di supporto ai tatuatori non sono una novità: esistono stampanti ad aghi in grado di tatuare la pelle umana, dotate di sensore in grado di leggere la superficie della pelle, rispondendo ai cambiamenti di forma e consistenza, e con software ad hoc in grado di trasformare immagini vettoriali in disegni riproducibili dall’ago della stampante.