Redmi A5 è lo smartphone più economico di Xiaomi

Xiaomi presenta il nuovo Redmi A5, un modello che punta a offrire funzionalità avanzate in una fascia di prezzo molo contenuta. Il design si distingue per il profilo sottile di 8,26 mm e il peso di 193 grammi, mentre la scocca è disponibile in quattro tinte.

Al centro dell’esperienza visiva c’è un ampio schermo IPS da 6,88 pollici con risoluzione HD+ (1.640 × 720 pixel, 260 ppi), frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e profondità di colore a 8 bit. A rendere l’uso prolungato confortevole ci pensano una luminosità tipica di 450 nit e la certificazione TÜV Rheinland per la riduzione della luce blu e dello sfarfallio.

Sotto la scocca, Redmi A5 monta un processore octa‑core UNISOC T7250 a 12 nm, affiancato da 3 GB o 4 GB di RAM LPDDR4X – espandibili fino a 6 GB o 8 GB grazie alla funzione Memory Extension – e 64 GB o 128 GB di storage eMMC 5.1, ulteriormente estendibile fino a 2 TB via scheda opzionale microSD. La connettività include Wi‑Fi dual‑band (2,4 GHz e 5 GHz), Bluetooth, NFC e USB‑C per la ricarica e il trasferimento dati.

Il comparto fotografico è caratterizzato sul retro dalla doppia fotocamera AI e sensore principale da 32 MP, apertura f/2.0, in grado di catturare dettagli nitidi anche in condizioni di controluce. La registrazione video arriva fino a 1080p a 30 fps. La fotocamera frontale da 8 MP, sempre con apertura f/2.0, sfrutta l’illuminazione a schermo per fornire selfie ben bilanciati anche in ambienti poco illuminati.

L’autonomia è affidata a una batteria da 5.200 mAh, in grado di offrire oltre 20 ore di riproduzione video o di più di 9 ore di gioco continuativo. Il supporto alla ricarica rapida da 15 W consente di recuperare una sostanziosa parte di carica in tempi contenuti.

Redmi A5, prezzi e disponibilità

Redmi A5 è già in vendita in Italia nelle configurazioni 3 GB+64 GB a 89,90 € da questa pagina di Amazon, oppure nella configurazione e 4 GB+128 GB a 109,90 € da questa pagina di Amazon.

