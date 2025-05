Gli italiani tra POS e pagamenti elettronici, dieci impieghi inaspettati

Pagamenti elettronici e POS sono ormai saldamente radicati nella vita quotidiana dei consumatori e ormai il loro utilizzo va oltre le attività tradizionali. Infatti, l’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano ha recentemente rivelato che nel 2024, per la prima volta, in Italia l’uso delle carte ha superato il contante nei negozi.

Dallo studio emerge che il 43% dei consumi è stato regolato con strumenti elettronici e il valore dei pagamenti digitali in Italia ha raggiunto i 481 miliardi di euro, segnando una crescita dell’8,5% rispetto all’anno precedente.

Molti settori – a volte sorprendenti – stanno così adottando la tecnologia dei terminali per offrire soluzioni di pagamento semplici e veloci agli utenti. Di seguito la classifica della fintech myPOS con riferimento ai 10 utilizzi più insoliti dei terminali di pagamento:

• Luoghi di culto: alcune parrocchie ora permettono ai fedeli di fare donazioni e offerte tramite un terminale di pagamento contactless. La Chiesa si sta modernizzando da diversi anni anche in Italia, con l’introduzione della prima raccolta contactless segnalata in tre chiese di Chioggia nel 2019 e la successiva diffusione di cesti connessi in molte parrocchie in tutto il Paese.

• Musicisti e artisti di strada: per adattarsi ai nuovi metodi di pagamento, alcuni artisti ora accettano mance tramite terminali mobili. Questa iniziativa, originariamente lanciata a Londra, si sta diffondendo rapidamente in Europa. Perché non iniziare a pagare gli artisti di strada con una modalità contactless anche in Italia?

• Bagni pubblici: in alcune città, l’accesso ai bagni pubblici è ora disponibile tramite pagamento contactless, in particolare nelle stazioni ferroviarie o nei centri commerciali. L’accettazione dei pagamenti con carta nei bagni pubblici sta crescendo gradualmente, soprattutto nelle aree ad alto traffico. Ad esempio, con il Giubileo a Roma, in ville storiche o a ridosso dei principali monumenti, la maggioranza sono ora accessibili via POS.

• Donazioni a enti di beneficenza: per facilitare le raccolte fondi per sostenere enti di beneficenza vengono ora utilizzati terminali di pagamento, consentendo transazioni veloci e soprattutto sicure. Questi POS sono un alleato prezioso per appoggiare cause sociali che stanno più a cuore e in totale trasparenza. Grazie a questi strumenti cashless, donare diventa così più semplice e accessibile, incoraggiando una maggiore partecipazione e supporto da parte degli italiani.

• Spiagge e località turistiche: nelle spiagge italiane, sempre più noleggi di sedie a sdraio, ombrelloni o pagamenti di vario tipo presso gli stabilimenti balneari vengono effettuati tramite terminali. Sicuramente un vantaggio per il consumatore che può pagare con il wearable o con lo smartphone, lasciando il portafoglio al sicuro e preoccuparsi solo delle ferie.

• Fattorie e mercati locali: gli agricoltori stanno modernizzando le loro vendite di frutta e verdura offrendo il pagamento contactless. Questo rinnovamento è diventato essenziale nel 2025 poiché la popolarità dei prodotti biologici continua a crescere in Italia, grazie anche alla diffusione degli street food della cucina tradizionale locale. Un chiaro esempio sono i mercati di Coldiretti nelle principali piazze italiane e non solo, dove le bancarelle sono munite di soluzioni POS.

• Sport e fitness: personal trainer e fisioterapisti, in particolare, lavorano sempre più come lavoratori indipendenti, offrendo i loro servizi direttamente a casa, all’aperto, con o senza appuntamento. I terminali di pagamento si adattano a questi nuovi servizi, fornendo una soluzione di pagamento mobile quanto loro.

• Servizi di assistenza stradale: gli automobilisti in panne possono ora pagare immediatamente l’assistenza stradale tramite terminale. Un’opzione di pagamento più sicura per una situazione spesso scomoda e inaspettata…

• Armadietti, guardaroba e deposito bagagli: musei e festival possono assicurare i beni personali, offrendo armadietti e guardaroba tramite pagamenti con carta, che è ancora più popolare quando è necessario portare solo l’essenziale e il telefono è sempre a portata di mano. Lo stesso vale per locker self-service presso le stazioni ferroviarie per il deposito bagagli a Milano Centrale o Cadorna, ad esempio.

• Cabine fotografiche e attrazioni turistiche: per stampare un ricordo istantaneo, il pagamento con carta di credito è diventato comune. Semplice, veloce e istantaneo come scattare una foto è diventato per tutti i momenti della vita quotidiana.

Questi esempi mostrano che i terminali di pagamento stanno superando i confini del loro utilizzo tradizionale, adattandosi alle diverse esigenze di individui e professionisti. Che si tratti di facilitare l’accesso ai servizi essenziali o di sostenere cause sociali, le moderne soluzioni cashless promettono semplicità e accessibilità.

Roberto Agrò, Head of Direct Sales di myPOS Italy ha dichiarato: “I terminali di pagamento si stanno costantemente reinventando per soddisfare le nuove esigenze della nostra società. Non sono più solo uno strumento di transazione, ma una vera e propria leva di accessibilità e modernizzazione per una moltitudine di settori, a volte inaspettati”.

