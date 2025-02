La videosorveglianza smart di Reolink arriva in Italia

Pubblicità

Reolink produce videocamere smart per mettere in sicurezza la casa da oltre un decennio, ma adesso comprare i suoi prodotti in Italia diventa molto più facile: l’azienda infatti ha appena annunciato la sua espansione nel mercato italiano, con una distribuzione che non solo abbraccia i maggiori rivenditori, ma passa anche dal negozio del marchio su Amazon, rendendo l’acquisto dell’intera gamma ancora più semplice e sicuro.

La società ha sede ad Hong Kong e si è già distinta in più occasioni, ad esempio quando nel 2017 lanciò la sua prima telecamera Full HD a batteria; o l’anno successivo quando la potenziò con la tecnologia 4G. L’anno scorso per esempio è tornata sotto i riflettori per un altro modello, sempre a batteria, con registrazione continua in 4K.

Reolink Argus 4 Pro

Tra i prodotti di punta attualmente in commercio troviamo ad esempio la telecamera di videosorveglianza domestica Reolink Argus 4 Pro (su Amazon a 189,99 €) che attraverso la tecnologia proprietaria ColorX riesce ad offrire una visione a colori anche di notte. Filma anche in 4K UHD e grazie al campo visivo di 180° la ripresa è sostanzialmente priva di punti ciechi.

Sto caricando altre schede...

Reolink Argus PT

Questo modello (129,99 €) invece promette video nitidi in 2K distinguendo tra persone, animali e veicoli per limitare i falsi allarmi. Anche questa è dotata di visione notturna a colori, monitoraggio a 360° e può essere alimentata da un pannello solare, oltre a supportare la connessione Wi-Fi a doppia banda.

Sto caricando altre schede...

Reolink E1 Pro

Questo modello invece è una telecamera di sicurezza per interni (49,99 €) con risoluzione Super HD a 4MP che può ruotare di 355° in orizzontale e 50° in verticale in modo da coprire l’intero ambiente in cui viene installata.

Con supporto alla connettività Wi-Fi dual-band, è dotata di visione notturna fino a 12 metri con 8 LED IR e include audio bidirezionale con microfono e altoparlante integrati.

Sto caricando altre schede...

Reolink Go Ranger PT

Infine il modello Reolink Go Ranger PT (279,99 €) progettato per gli esterni anche i contesti più selvatici. La telecamera è in grado di connettersi a una rete cellulare 3G/4G LTE, offre risoluzione 4K, LED a infrarossi invisibili per immagini chiare che consentono la visione notturna, il rilevamento di animali e persone e l’invio di notifiche in tempo reale.

Sto caricando altre schede...

Sulla domotica

Se l’argomento vi interessa sappiate che su macitynet potete spulciare CasaVerdeSmart, la nostra sezione dedicata interamente alla domotica, alla sicurezza, al risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile, con migliaia di articoli di approfondimento, test, recensioni e novità in arrivo.