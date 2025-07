Reolink sconta videocamere wireless 4K e dual-lens per l’anticipo del Prime Day

Reolink anticipa il Prime Day di Amazon con una serie di soluzioni avanzate per chi desidera monitorare la propria abitazione con efficacia e facilità. Un esempio è la videocamera wireless Argus PT Ultra, che si distingue per la sua capacità di ruotare di 355° e inclinarsi fino a 140°, offrendo così una copertura quasi totale senza punti ciechi.

Questa caratteristica permette di controllare ampie aree con un unico dispositivo, semplificando il monitoraggio e riducendo la necessità di più telecamere. Inoltre, grazie al supporto del pannello solare, questa videocamera può funzionare in modo autonomo, eliminando il bisogno di cablaggi e permettendo un’installazione più flessibile anche in ambienti esterni.

Per chi invece cerca una soluzione ancora più sofisticata, il sistema TrackMix WiFi propone una tecnologia dual-lens con due obiettivi distinti: uno per una visione panoramica e uno per ingrandimenti precisi sui dettagli.

Questo sistema permette di visualizzare contemporaneamente entrambe le prospettive su un unico schermo, facilitando il riconoscimento e il tracciamento di persone o veicoli. La capacità di rotazione pan-tilt-zoom e il rilevamento intelligente contribuiscono a mantenere sempre sotto controllo l’area desiderata senza interventi manuali continui.

Sul fronte della sicurezza dell’ingresso, il campanello video Video Doorbell-PoE offre video in qualità 2K+ e un audio bidirezionale chiaro, con la possibilità di rispondere direttamente da remoto.

L’ampia copertura orizzontale e il rilevamento intelligente consentono di riconoscere visitatori e pacchi, aumentando la tranquillità anche quando non si è in casa. Questo modello si affianca a versioni più semplici da installare, come quelle WiFi e a batteria, per adattarsi alle diverse esigenze e preferenze.

Altri prodotti Reolink in offerta pre-Prime Day

Di seguito altri ottimi prodotti del marchio scontati come gli altri fino al 7 Luglio:

Tutte le altre offerte Reolink in sconto al Prime Day saranno raccolte in questa pagina del negozio ufficiale su Amazon.

Altro dal Prime Day 2025

Come ogni anno la nostra redazione seguirà l’intero evento con molta attenzione, segnalandovi dapprima le migliori offerte che verranno lanciate nel corso del pre-Prime Day e poi coprendo l’intero periodo di festa.

Quest’anno Amazon ha in programma di lanciare varie promozioni tra l’8 e l’11 Luglio: per non perdervene neanche una vi consigliamo quindi di tenere d’occhio gli articoli che pubblicheremo all’interno della sezione Prime Day del nostro sito web.

È una buona idea fare anche una capatina nella pagina generale delle offerte dove potreste trovare importanti sconti che non per forza di cose faranno parte di questa campagna promozionale.

Per questa e le successive occasioni che si presenteranno vi consigliamo infine di iscrivervi ai nostri canali Telegram (ne abbiamo uno per le Offerte di Tecnologia e uno dedicato ai migliori sconti Non-Tech) dove, tramite una notifica sul cellulare, verrete tempestivamente informati delle offerte in corso, così da non perdere specialmente quelle che saranno condizionate dalla durata e dal numero di pezzi disponibili.