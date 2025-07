Compressione offline sicura e immediata con NXPowerLite Desktop a 3,50 $

Dovete inviare via mail grandi quantità di documenti, immagini o presentazioni che il servizio di posta vi blocca perché sono troppo pesanti? Allora sappiate che con uno strumento come NXPowerLite Desktop potete alleggerire i file senza trasformarli o comprometterne la qualità dei contenuti. La buona notizia è che in questo momento la licenza è in sconto su BundleHunt.

Da quel che spiega l’azienda quest’app riesce a ridurre sensibilmente le dimensioni di file PDF, documenti Microsoft Office e immagini mantenendoli però nello stesso formato originale. Questo significa che chi riceve il file non dovrà installare alcun software aggiuntivo per aprirlo, e a differenza delle classiche compressioni zip agisce direttamente sul file, il che vi evita di dover creare archivi semplificando l’intero processo.

Tenete poi presente che si integra con il Mac Finder, perciò potete avviare la compressione direttamente dal menu contestuale con un semplice click destro. L’app riesce a comprimere fino a 10.000 file contemporaneamente, potendo così trattare intere cartelle in un colpo solo. E una volta ottimizzato il file, si può scegliere se sostituirlo, creare una copia o effettuare un backup dell’originale.

Inoltre tutta la compressione avviene offline, senza bisogno di connettersi a Internet o inviare file su server esterni. Questo garantisce un livello di sicurezza aggiuntivo, che è particolarmente importante in contesti aziendali e nella gestione di documenti riservati.

Si possono poi creare profili personalizzati da richiamare velocemente adattando le impostazioni alle esigenze del momento.

Specifiche e condizioni di licenza

Per usare l’app serve almeno macOS 13 o successivi.

La licenza è perpetua ed è valida per un solo utente e per un massimo di tre Mac.

La promozione

Potete acquistare questa applicazione in offerta speciale a 3,50 $ invece che 50,50 $ approfittando dell’offerta di BundleHunt attualmente in corso cliccando qui.

Non solo questo prodotto è in super offerta, ma su BundleHunt è attiva una promozione doppia davvero vantaggiosa, in perfetto stile “più spendi, meno spendi“. Oltre agli sconti già applicati, infatti, potete ottenere un ulteriore ribasso in base al totale nel carrello. Ecco come funziona:

Con una spesa di almeno 30 $, ricevete 3 $ di sconto extra;

con almeno 50 $, lo sconto extra sale a 4 $;

se spendete 70 $ o più, ottenete 5 $ di sconto aggiuntivo;

con una spesa di 90 $ o superiore, lo sconto arriva a 6 $.

Partite da questa pagina per scoprire gli altri software in offerta. Ad esempio tra i tanti trovate: