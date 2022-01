Respinta l’azione legale del creatore di Cydia contro Apple

La giudice distrettuale Yvonne Gonzalez Rogers ha accolto la mozione di Apple per l’archiviazione di una causa che era stata intentata contro la Mela da Jay Freeman, creatore dell’App Store alternativo noto come Cydia, pensato per gli iPhone e gli iPad ai quali viene applicato il jailbreak, la procedura che rimuove le restrizioni software imposte da Apple nei dispositivi permettendo l’uso di store alternativi e app non ufficialmente supportate da Apple.

Freeman aveva citato in giudizio Apple nel 2020 per comportamenti anticompetitivi, accusando la Mela di usare “strategie anticoncorrenziali” che avrebbero “quasi distrutto Cydia”, prima del lancio dell’App Store, e i legali dello sviluppatore avevano puntato il dito contro il monopolio nella distribuzione di software. Secondo Cydia, senza il “monopolio illegale” di Apple nella distribuzione di app per iOS, gli utenti potrebbero scegliere “come e dove individuare e ottenere app per iOS”, e anche gli sviluppatori avrebbero a disposizione un metodo di distribuzione alternativo delle app.

Quando la citazione del creatore di Cydia fu presentata nel 2020, un portavoce di Apple aveva riferito che l’azienda avrebbe esaminato quanto contestato, negando l’esistenza di un monopolio, evidenziando la concorrenza dei dispositivi Android. Apple aveva inoltre evidenziato i vantaggi dell’App Store in termini di privacy e sicurezza, affermando che gli store di terze parti possono mettere in pericolo gli utenti per frodi e malware. Freeman ha tempo fino al 2 febbraio per tentare di apportare modifiche alla citazione.