BMW sfrutterà Amazon Fire TV per il cinema 8K a bordo

BMW vuole offrire ai passeggeri a bordi dei suoi veicoli un trattamento di alto livello e ha mostrato auto con “Theatre Screen”, display da 31″ con risoluzione 8K, che permetto agli ospiti a bordo dell’auto di vivere esperienze di intrattenimento avanzate nell’abitacolo.

Al Consumer Electronics Show (CES) 2022, BMW Group ha presentato in anteprima una versione particolarmente esclusiva dei “My Modes” in combinazione con un nuovo sistema di in-car entertainment per i futuri modelli BMW. Il My Mode Theatre trasforma la parte posteriore dell’abitacolo in un cinema privato, con audio surround e connettività 5G grazie al BMW Theatre Screen, un display panoramico in formato 32:9. In questo modo, per i passeggeri dei sedili posteriori ogni viaggio diventa un evento cinematografico grazie ad un programma personalizzato di intrattenimento disponibile sul display ultra-wide da 31 pollici con una risoluzione fino a 8k.

Il grande schermo dotato di funzione smart TV, optional, viene esteso oltre l’headliner della vettura grazie ad un sofisticato movimento rotatorio su due guide articolate posizionate ai lati. Il BMW Theatre Screen può essere controllato con comando manuale o attraverso i touchpad integrati nelle portiere posteriori.

BMW sfrutta Amazon Fire TV per i contenuti e per l’esperienza completa di intrattenimento a bordo. I passeggeri dei sedili posteriori possono accedere a una vasta gamma di contenuti quali film ed episodi televisivi, ascoltare musica e guardare programmi scaricati – tutto mentre si è in viaggio.

È la prima integrazione all’interno di un veicolo di Amazon Fire TV con supporto per contenuti in 4K e un display di questo tipo in auto. BMW ha riferito di un’offerta specifica per i clienti in Cina e non è chiaro se il sistema verrà offerto anche in altre nazioni.

Il BMW Theatre Screen è un display panoramico ultra-wide con una diagonale dello schermo di 31 pollici che si estende orizzontalmente per quasi tutto lo spazio interno e in altezza dal rivestimento del tetto fino agli schienali dei sedili anteriori. Grazie alla funzione zoom, il programma trasmesso può essere riprodotto in formato 16:9, 21:9 o anche in 32:9 (il contenuto verrà tagliato durante lo zoom). L’alta risoluzione del display di circa 8000 × 2000 pixel per colonna promette “un’esperienza visiva cristallina e dettagliata”. Per quanto riguarda l’audio il sistema integrato Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System promette un’esperienza sonora alta qualità.

L’inclinazione del display può essere regolata grazie ad un comando touch presente sul menu di controllo del sistema di intrattenimento. . I corrispondenti pulsanti touch, che servono anche a selezionare il formato dello schermo, e due pulsanti per il volume sono posizionati sia sul bordo destro che su quello sinistro del display, in modo da poter essere utilizzati facilmente da tutti i passeggeri dei sedili posteriori. In alternativa, i passeggeri possono controllare il sistema di intrattenimento utilizzando i pannelli di controllo integrati nelle maniglie delle portiere. In futuro nuove possiiblità per l’intrattenimento arriveranno grazie anche al 5G: una trasmissione dati veloce e affidabile è alla base per lo streaming di contenuti che richiedono bassa latenza e ampia larghezza di banda.

