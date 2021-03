iOS 14.5 ricalibrerà la batteria di iPhone 11 per risolvere un bug

Nell’ultima beta di iOS 14.5, Apple ha integrato una procedura che prevede la ricalibrazione della batteria di iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.

In un documento di supporto tecnico Apple riferisce che iOS 14.5 sarà disponibile più avanti in primavera e include un aggiornamento in cui il sistema di rilevamento dello stato della batteria eseguirà la ricalibrazione della capacità massima della batteria e delle prestazioni massime su iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max “per risolvere le stime inesatte del rilevamento dello stato della batteria per alcuni utenti”.

I sintomi di questo bug includono un comportamento di scaricamento imprevisto della batteria oppure, in pochi casi, una riduzione delle prestazioni massime. “Questo rilevamento inesatto dello stato della batteria”, spiega ancora Apple “non riflette alcun problema con lo stato effettivo della batteria”.

Durante la ricalibrazione del sistema di rilevamento dello stato della batteria, verrà visualizzato un messaggio in Impostazioni > Batteria > Stato batteria.

Apple spiega che la ricalibrazione della capacità massima e delle prestazioni massime viene eseguita durante i normali cicli di ricarica e può richiedere alcune settimane. La percentuale di capacità massima visualizzata non verrà modificata durante la ricalibrazione. “È possibile che le prestazioni massime vengano aggiornate, ma questa modifica potrebbe non essere notata dalla maggior parte degli utenti”. “Se era visualizzato un precedente messaggio di peggioramento delle prestazioni della batteria, tale messaggio verrà rimosso dopo l’upgrade a iOS 14.5”.

Una volta completata la ricalibrazione, la percentuale di capacità massima e le prestazioni massime vengono aggiornate. Anche il messaggio di ricalibrazione viene rimosso, a indicare che la procedura è stata completata.

Se la ricalibrazione del rilevamento dello stato della batteria indica che lo stato della batteria è notevolmente deteriorato, verrà visualizzato il messaggio di assistenza per la batteria.

“In pochi casi”, spiga Apple “la ricalibrazione potrebbe non riuscire”. “In questi casi verrà visualizzato un nuovo messaggio di assistenza per la batteria”. Se si verifica questo problema, un Centro Assistenza Autorizzato Apple​ può sostituire gratuitamente la batteria per ripristinare completamente prestazioni e capacità. “Ciò non indica un problema di sicurezza e non impedisce di utilizzare comunque la batteria del cliente”.