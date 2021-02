Tutto su iOS 14.5: data d’uscita, compatibilità e novità

Si avvicina quello che potrebbe essere il più importante aggiornamento della storia di iOS 14, parliamo di iOS 14.5 (già disponibile in beta) e che porterà con sé numerose novità, le maggiori prima di settembre prossimo quando, verosimilmente, arriverà la versione iOS 15.

Novità di iOS 14.5

iOS 14 è stato rilasciato a settembre 2020 assieme ad iPhone 12. Da allora sono uscite diverse nuove versioni finalizzate però soprattutto a migliorare la sicurezza (anche se non mancano in esse piccole novità funzionali). Come quasi sempre accaduto però, Apple è abituata a rilasciare un aggiornamento più importante dei suoi sistemi operativi a metà strada tra il lancio della precedente (iOS 14) e futura (iOS 15) versione. iOS 14.5, come tutti i precedenti “puntocinque) porta avanti il sistema operativo operando più profondamente sul codice e introducendo novità che Apple non può rinviare a settembre pena restare troppo indietro rispetto alla concorrenza.

Sblocco iPhone con mascherina

Tra le funzioni di principale utilità per gli utenti, considerando il particolare momento storico in cui ci troviamo, quello che consentirà uno sblocco più semplice, anche con la mascherina indossata. Ovviamente, Apple non fa sconti sulla sicurezza, e per ciò, perché il nuovo sistema funzioni, sarà necessario aver abbinato anche un Apple Watch.

Chi ha un Apple Watch potrà attivare una funzione che consente di utilizzare Face ID per sbloccare iPhone quando l’orologio è acceso e sbloccato, anche se il viso è oscurato da una mascherina. In altri termini, se di indossa un Apple Watch e si usa il Face ID, l’iPhone si attiva con una scansione anche parziale del volto. Quando avviene lo sblocco, si sente un feedback aptico e si riceve una notifica sull’Apple Watch, per informare che la procedura di sblocco è andata a buon fine, sulla falsariga di quanto avviene già ora sbloccando il Mac usando l’Apple Watch.

Nuove emoji

Saranno 217 le nuove emoji presenti su iOS 14.5, comprese nuove varianti della tonalità della pelle per emoji popolari come i baci di coppia. Ci saranno nuovi cuori in fiamme, volti che sospirano, volti tra le nuvole e volti con occhi a spirale a segnalare uno stato di confusione generale. Non sarà più presente il sangue nell’emoji della siringa, così da rendere la stessa meno traumatica, e avvicinarla di più all’idea di un vaccino e sensibilizzare alla campagna di vaccinazione. Avremo anche una icona delle cuffie modificata in stile AirPods Max.

Modalità di navigazione sicura

Apple ha confermato che con l’ultima beta di iOS 14.5 le richieste in modalità navigazione sicura di Google passano per i server Apple per impedire che i dati possano essere restituiti a Google. In questo modo gli utenti potranno continuare ad essere avvisati di eventuali siti fraudolenti, ma nello stesso tempo Google non potrà accedere a determinate informazioni come l’URL che stiamo cercando di visitare. Si tratta di una delle tante funzioni per la privacy che Apple introduce costantemente e che hanno suscitato proteste e malumori anche da parte di Facebook.

Lettore musicale predefinito a scelta

Apple Music, se lo vorrete, non sarà più il lettore musicale predefinito. Ed infatti, la prima volta che si chiederà a Siri di riprodurre la musica, saranno elencati tutti i servizi di streaming musicali installati sul proprio dispositivo, potendo scegliere quello che diventerà il predefinito. E sarà possibile impostare persino Spotify, il principale e più qualificato concorrente di Apple Music.

App Tracking Transparency

Tra le funzioni di sicurezza più contestate di sempre da parte di colossi come Facebook, le funzionalità di App Tracking Transparency. Inizialmente previste su iOS 14, Apple le ha posticipate a iOS 15.4. In Impostazioni gli utenti potranno vedere quali app hanno chiesto l’autorizzazione al tracciamento dei propri e apportare modifiche, se lo ritengono opportuno. Se attivata, una nuova funzione per la trasparenza del tracciamento nelle app in iOS, iPadOS e tvOS richiederà alle app di ottenere l’autorizzazione dell’utente prima di tracciare i suoi dati nelle app o nei siti web di proprietà di altre aziende.

Fitness Plus con AirPlay

iOS 14.5 e WatchOS 7.4 consentiranno agli utenti di Apple Fitness Plus di trasmettere gli allenamenti direttamente su TV e dispositivi compatibili con AirPlay 2.

Supporto globale Dual-SIM 5G

Gli utenti di iPhone 12 avranno supporto dual SIM a livello globale, il che significa che si potrà sfruttarelo slot SIM fisico e l’eSIM digitale per avere due linee sullo stesso telefono. Questo supporto era precedentemente disponibile solo nella Cina continentale.

Controller PS5 e Xbox Series

Nell’aggiornamento a iOS 14.5 (al momento una beta nelle mani di sviluppatori e alcuni beta tester), Apple ha integrato il supporto per gli ultimi controller di Sony e Microsoft, permettendo l’uso dei controller PS5 DualSense e Xbox Series X con iPhone e iPad.

Siri

Siri potrà chiamare i servizi di emergenza con la frase chiave “Ehi, Siri, chiama emergenza”. Partirà un conto alla rovescia di tre secondi, entro i quali si potrà annullare la richiesta.

Segnalazione incidenti in Mappe

Su iOS 14.5 Apple ha integrato una funzionalità nell’app Mappe che consente agli automobilisti di segnalare incidenti, pericoli sulla strada, controlli della velocità e altre problematiche per sconfiggere il traffico, funzionalità alla stregua di quelle offerte dall’app Waze, con i “wazer” (automobilisti, editor delle mappe e beta tester) che contribuiscono alla navigazione in tempo reale e si aiutano a vicenda per arrivare a destinazione più facilmente.

Compatibilità iOS 14.5

iOS 14.5 sarà compatibile con tutti gli stessi dispositivi su cui gira già iOS 14. Quindi, iPhone 6S e seguenti, fino agli iPhone 12, oltre che ad iPhone SE, iPod touch di settima generazione.

Come scaricare la beta pubblica di iOS 14.5

Per chi desiderasse lanciarsi nell’avvenuta di scaricare la beta, sarà necessario prima iscriversi al programma software beta di Apple. Per farlo, ricordiamo, non è necessario essere uno sviluppatore, ma sarà sufficiente recarsi a questo indirizzo e registrarsi. Lo si potrà fare inserendo il proprio ID Apple e la password che si usa già come account per iPhone e iPad. Una volta che si entra a far parte del programma, è possibile andare su Impostazioni > Aggiornamento software e cliccare su downoad e impostazioni non appena si vedrà la disponibilità di iOS 14.5 Beta.

Come scaricare iOS 14.5 finale

Il consiglio, come già anticipato, è quello di attendere la versione finale, anche perché ormai manca circa una settimana al rilascio, se non meno. Quando l’aggiornamento sarà rilasciato, si riceverà una notifica che informa della disponibilità di iOS 14.5. Se ciò non avviene è sufficiente andare su Impostazioni > Seleziona Generale > Aggiornamento software. Qui sarà possibile iniziare il download.

Data di uscita iOS 14.5

L’ultima versione del sistema operativo Apple, iOS 14.5, è già disponibile come beta pubblica. Ciò significa che chiunque, senza essere sviluppatore, può scaricarla. Ovviamente, non consigliamo di farlo all’utente standard, perché si tratta pur sempre di una versione di prova, che potrebbe contenere alcuni bug, poiché Apple sta ancora lavorando per affinarlo, prima della sua versione finale.

Apple non annuncia ufficialmente il rilascio di una nuova versione di iOS, o meglio, non lo pre annuncia. Ovviamente, ci sono indizi importanti che ci fanno capire quando sarà disponibile. Ed infatti, considerando che la beta per sviluppatori di iOS 14.5 è stata rilasciata il 1° febbraio e la beta pubblica poco dopo, e considerando che le versioni finali escono all’incirca una volta al mese, è facile aspettarsi di vedere la versione finale di iOS 14.5 entro febbraio.