Ricreata con un supercomputer l’immagine più famosa della Terra

Cinquant’anni fa gli astronauti di Apollo 17 – l’undicesima e ultima missione con equipaggio umano del programma spaziale della NASA – scattarono una foto del nostro pianeta diventata iconica. L’immagine – nota come Blue Marble (“Biglia Blu”) – fu scattata dall’equipaggio dell’Apollo 17 il 7 dicembre 1972, ad una distanza di circa 45000 km.

È una delle immagini più distribuite nella storia della fotografia perché è una delle poche che ritraggono la terra completamente illuminata, in quanto al momento dello scatto il Sole era alle spalle degli osservatori. Da quella distanza la Terra appariva agli astronauti come una biglia (da qui il nome della foto).

L’iconico scatto è stato ricreato da alcuni scienziati nella fase di test di un modello climatico digitale all’avanguardia; il modello in questione è in grado di simulare fenomeni climatici quali tempeste e vortici oceanici, con una risoluzione da 1km, in altre parole 100 volte più nitidamente rispetto a tipiche simulazioni globali.

Per ricreare l’immagine nota come Blue Marble, incluso un ciclone sopra l’Oceano indiano, i ricercatori hanno “dato in pasto” a un software per supercomputer i dati sui rilevamenti climatici del 1972. Il risultato ottenuto consente di ammirare caratteristiche distintive della regione geografica “inquadrata”, con l’acqua che risale al largo delle coste della Namibia e lunghe coperture nuvolose.

Gli esperti evidenziano la crescente raffinatezza dei modelli climatici che è possibile creare in alta risoluzione. Questi modelli, potrebbero essere essenziali per “Destination Earth” (DestinE), progetto europeo per la creazione di un modello digitale della Terra, utile per monitorare e simulare le attività umane e naturali che si svolgono sul nostro pianeta. Il cuore di questo progetto, prevede la tecnologia dei digital twin (gemelli digitali), da sfruttare per creare repliche digitali del sistema Terra in tutta la sua complessità, catalogando disastri naturali estremi, adattamento ai cambiamenti climatici, oceani e biodiversità. Il progetto è complesso e la creazione di repliche digitali potrebbe impegnare i ricercatori fino al 2030.