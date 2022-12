L’abbonamento a Twitter Blu da iPhone costerà di più

Twitter ha intenzione di chiedere 11$ per gli abbonamenti Twitter Blu su iPhone, un modo per tenere conto della commissione del 30% che attualmente Apple richiede per ogni transazione eseguita con app scaricate dal suo store.

A riferirlo è il sito The Information, spiegando che Twitter chiederà 11$ per al mese per chi si abbona da iPhone ma 7$ al mese se l’abbonamento verrà effettuato dal web (l’app terrà conto del nome utente e password per capire se l’utente è abbonato o no).

Prima di mettere in standby gli abbonamenti a Twitter Blu, Twitter chiede 7,99$ per gli abbonamenti ma i prezzi a quanto pare cambieranno ancora con il rilancio.

The Information afferma che alcuni dipendenti di Twitter sono stati già informati delle nuove tariffe, ma niente è sicuro con Elon Musk al comando, noto per mosse repentine che potrebbero, ancora una volta, rimettere tutto in discussione.

L’obiettivo sembra ad ogni modo quello di incoraggiare gli utenti a bypassare l’App Store, invogliando gli utenti ad abbonarsi dal web, senza passare per i sistemi di pagamento di Apple. Tentativi di questo tipo sono stai fatti in passato anche da altre aziende (es. Spotify) ma si rischia confusione, con gli utenti che non capiscono il perché delle differenze di prezzo e che magari preferiscono pagare usando i servizi di Apple per questioni di sicurezza, facilità, velocità.

Tornando alle spunte, Musk aveva in precedenza riferito della possibilità di attivare spunte blu per gli utenti verificati, una definizione ritenuta ad ogni modo troppo soggettiva, spiegando quindi che “Gli individui possono avere un piccolo logo secondario che mostra la loro appartenenza a un’organizzazione, se verificata come tale da quell’organizzazione».

Da quanto è arrivato Musk alla guida, Twitter sembra un cantiere in continua evoluzione con novità, ripensamenti, modifiche, mosse che fanno preoccupare inserzionisti e investitori. Musk ha deciso di tagliare metà del personale, e quasi tutta la dirigenza; non è chiara ad oggi la direzione che intende seguire, e con il cambio del modello di business e di modalità operative la situazione resta a dir poco confusionaria.

