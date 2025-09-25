RIEVBCAU DM7, microscopio digitale 1000x in sconto a soli 18 €

Osservare da vicino oggetti anche piccolissimi ma senza l’ingombro di apparecchiature complesse è possibile approfittando dell’offerta attualmente in corso su RIEVBCAU DM7, un microscopio digitale che vi aiuta nella vostra attività e può far felice anche un bambino.

Grazie allo schermo IPS da 4,3 pollici permette di visualizzare gli ingrandimenti in tempo reale e con buona definizione. Volendo si può anche collegare al computer (Windows o Mac) e a quel punto vedere l’immagine su uno schermo ancora più grande.

Ad alimentarlo c’è una batteria da 2.000 mAh che si ricarica via USB-C e promette fino a 3 ore e mezza di autonomia, dando energia anche agli 8 LED posizionati intorno all’obiettivo che permettono di mettere in risalto i dettagli degli oggetti in esame senza bisogno di altri accessori esterni.

La distanza minima di messa a fuoco, compresa tra 10 e 40 mm, consente di avvicinarsi abbastanza da ottenere ingrandimenti precisi senza perdere nitidezza. E a tal proposito il livello di ingrandimento massimo è di 1000x, abbastanza per poter esplorare superfici e strutture invisibili a occhio nudo.

Questo significa che potete usarlo come sostegno per la riparazione di componenti elettronici o la manutenzione di orologi meccanici, passando per l’esame di monete, gioielli o campioni naturali. Non manca la possibilità di scattare foto e registrare video, funzionalità utili per documentare le osservazioni o condividerle in un contesto formativo.

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 18 €.

