Microsoft Flight Simulator 2024 per PlayStation 5 arriva l’8 dicembre

Nell’ambito dell’evento “State of Play” di Sony, Asobo Studio, in collaborazione con Xbox Game Studios, ha annunciato che Microsoft Flight Simulator 2024 arriverà su PlayStation 5 l’8 dicembre e che è già disponibile per il pre-order.

Gli utenti che preordinano le edizioni Deluxe, Premium Deluxe o Aviator avranno diritto all’early access già a partire dal 3 dicembre. Tutti i preordini (negli USA si parte da 69,99$ per la’edizione standard, e si arriva a 199,99$ per la Aviator Edition) includono come bonus in velivolo aggiuntivo Northrop T38-A Talon (bimotore a getto da addestramento con capacità supersonica).

Per la prima volta, gli appassionati di aviazione su PlayStation 5 potranno mettere alla prova le proprie abilità di pilotaggio nel titolo, con tanto di supporto anche alla realtà virtuale tramite il visore PlayStation VR2.

Cosa include Microsoft Flight Simulator 2024

Microsoft Flight Simulator 2024 include:

Fino a 125 aeromobili fedelmente riprodotti, oltre 40.000 aeroporti e piste, più di 2.000 aeroporti per alianti e oltre 80.000 eliporti.

Un sistema di carriera, il primo del franchise, che sviluppa le abilità e fornisce accesso a missioni di lotta antincendio, ricerca e salvataggio, costruzioni aeree, agricoltura e altro ancora.

Esperienze come atterraggi di precisione, gare di rally, voli a bassa quota, modalità World Photographer e una nuova Challenge League.

Per la prima volta, i giocatori potranno superare la barriera del suono nel primo jet civile supersonico americano, il dimostratore XB-1 di Boom Supersonic.

Esclusiva di PlayStation 5: applicazione delle funzionalità immersive del controller DualSense come i trigger adattivi (rispondono a velocità, tipi di superficie, resistenza in pendenza, in ​​grado di rispondere a diverse velocità e tipologie di superficie a terra) e lo speaker del controller (per le comunicazioni con il controllo del traffico aereo)

Gli appassionati del titolo possono registrarsi partendo da questo indirizzo per avere l’opportunità di partecipare a una beta chiusa. Se confermata la possibilità di partecipare alla beta si riceverà una mail.