Rivoluzione Instagram: ora i Reels si guardano comodamente in salotto, basta avere questa app

La nuova rivoluzione Instagram coinvolge i Reels, che oggi possono essere guardati in salotto: basta avere l’apposita app.

Negli ultimi anni i social hanno subito cambiamenti radicali: dall’approccio originario ad oggi il modo di gestire le varie piattaforme ha subito diverse evoluzioni, che hanno anche rivoluzionato il modo di comunicare. Dai semplici post di Facebook agli scatti condivisi su Instagram, senza tralasciare Tik Tok o Telegram, attualmente i social offrono diversi contenuti: immagini e informazioni che travolgono il quotidiano di ognuno.

Inoltre gli addetti ai lavori non possono ignorare l’esigenza di apportare nuove funzionalità e rendere l’esperienza social più interattiva e contemporanea. Queste le ragioni che hanno indotto Meta a testare un nuovo servizio che permette di vedere i reels direttamente in salotto, dal proprio televisore senza necessità di accedere allo smartphone. I reels sono video verticali, di pochi secondi, mostrati sul proprio profilo social che rivelano contenuti di interesse dell’utente.

La sperimentazione del servizio è in corso negli Stati Uniti dov’è stata attivata un’apposita app disponibile, almeno per ora, sui dispositivi Amazon Fire TV, incluse le chiavette Fire TV Stick e le smart TV Fire TV di ultima generazione. L’app mostra sullo schermo della televisione una serie di reels, basta selezionare quello che più interessa che si aprirà una schermata più grande, permettendo una visione più coinvolgente e selettiva. Come avviene con lo smartphone si può proseguire nella visione degli altri reels oppure scrollare e andare avanti fino a visionare quelli che piace.

I Reels in tv: una vera rivoluzione social

I reels in tv sono una vera rivoluzione social, un mood nuovo per approcciarsi alla visione di immagini, che non è più solo individuale. Certo il servizio entra in competizione con Youtube a cui potrebbe creare diversi problemi, sottraendogli molti utenti. Da sottolineare che i reals sono raggruppati in forma tematica: sport, cucina, musica e altri argomenti popolari sono tutti alla portata dell’utente che non deve approcciarsi in altre ricerche.

inoltre l’app permette di collegare fino a cinque account a un singolo dispositivo tv, il che rende possibile ai membri della stessa famiglia di poter godere del servizio. In molti oggi usano condividere video e immagini sul grande schermo, un trend che appaga l’esigenza di coinvolgere amici e famigliari nelle proprie esperienze personali.

Per questo testare questa nuova funzione di Instagram è determinante per Meta per capirne anche l’utilità. Dopo aver raccolto diversi feedback la piattaforma deciderà se espandere il servizio in modo globale o se non ritenerlo necessario, anche se sembra certo che l’uso dello schermo televisivo aumenta il tempo di utilizzo delle varie piattaforme social.