I migliori smartphone sopra i 1000 euro

Dopo aver dato spazio ai migliori smartphone sotto i 150 e i 300 euro, sotto i 600 euro, ma anche sopra i 600 euro, in questo articolo ci concentriamo sulla fascia più alta, quella dei terminali Premium, che superano i 1000 euro. Ecco la nostra selezione sempre aggiornata.

iPhone 14 Pro

Se volete acquistare un iPhone e non avete limiti di spesa, allora iPhone 14 Pro è il modello che fa per voi. Quest’anno apple ha diversificato la sua linea standard e Pro con significanti differenze. Prime fra tutte la Dinamyc Island, ossia la parte di display che ingloba le camere frontali, che si allunga e accorcia dinamicamente per accogliere e ospitare diverse notifiche. Inoltre, iPhone 14 Pro è l’unico della linea a beneficiare del nuovo processore A16, mentre iPhone 14 standard implementa il processore della serie precedente A15. Anche a livello fotografico è tra gli smartphone top di gamma, grazie al nuovo sensore da 48 megapixel di 14 Pro e iPhone 14 Pro Max del 65% più grande non solo cattura più luce. Tutto quello che c’p da sapere sul nuovo iPhone lo trovate direttamente a questo indirizzo.

Galaxy S22 Ultra

Gli appassionati al brand Samsung non potranno che optare per il modello S22 Ultra, top della gamma con caratteristiche d’eccezione, anche dal punto di vista multimediale. Propone un display Dynamic AMOLED 2X da 1,750 nits di massima luminosità, ideato appositamente per garantire un’elevata visibilità all’aperto.

La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la Ricarica Super-Rapida, e propone design con S Pen integrata: è sufficiente estrarla per trasformarla in una penna per prendere appunti e nello strumento per editare video direttamente dal telefono.

A livello multimediale propone un sensore principale ISOCELL Bright HM3 da 108 MP, in grado di combinare nove pixel in uno per una dimensione pixel molto grande di 2,4 μm. Al suo fianco ci sono due teleobiettivi da 10MP entrambi di cui uno classico con zoom ottico 3x ed uno con lenti periscopio. Ancora, c’è un sensore ultragrandangolare da 12 MP con campo visivo fino a 120 gradi.

Oppo Find X5 Pro 5G

Anche quest’anno Oppo ha deciso di rilasciare il suo top di gamma senza compromessi. Certo, il prezzo è davvero elevato, ma se volete un terminale che spinga al massimo in qualsiasi settore, allora è la scelta giusta. Il design non cambia particolarmente rispetto al diretto predecessore, ma ci sono delle modifiche interessanti, che lo rendono più confortevole da utilizzare, come la curvatura sulla fotocamera posteriore, studiata al meglio per evitare di metterci sopra inavvertitamente il dito.

Lo abbiamo recensito a questo indirizzo, offre un reparto camera d’eccezione, AI Tripla Fotocamera da 50+50+13MP, e un display da 6.7 pollici con risoluzione WQHD+ adattiva, e refresh rate fino a 120 Hz. Batteria da 5000mAh, RAM fino a 12GB+256GB di ROM e corpo in ceramica che lo rendono tra i più attraenti della categoria. Il tutto in grado di assicurare il massimo della fluidità.

Vivo X80 Pro 5G

Vivo X80 Pro è una delle ultime fatiche del produttore, basato su sistema operativo Funtouch OS 12 (Android 12) propone uno schermo 3D da 6,78″ con risoluzione WQHD+. A livello multimediale propone una camera anteriore da 32 MP mentre sul posteriore offre una combinazione 50 MP + 48 MP + 12 MP + 8 MP. Al suo interno ha il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, alimentato da una batteria da 4700 mAh (TIP.)

Grazie alla collaborazione con ZEISS l’X80 Pro aiuta a girare video professionali con uno stile adatto al grande schermo. Riproduce accuratamente gli effetti degli obiettivi cinematografici anamorfici ZEISS e crea effetti ovali unici nei video e nelle foto con una proporzione di 2,39:1 conforme allo standard cinematografico.

Tutti gli obiettivi dell’intero X80 Pro soddisfano gli standard di rivestimento ZEISS T, e grazie alla modalità notturna riesce a restituire immagini perfette anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Tra le altre caratteristiche X80 Pro introduce un sensore di impronte digitali 3D a ultrasuoni di grandi dimensioni, con un’area di rilevamento 11,1 volte più grande rispetto ai tradizionali sensori di impronte digitali a punto singolo.

Motorola Razr 2022

Il campo dei pieghevoli sembra essere maturato negli anni e soprattutto Motorola sembra essere riuscita a correggere gli errori del passato. Razr 2022 è un ottimo pieghevole, uno dei primi a non far notare troppo la piegatura centrale. Propone un display flessibile FHD+ pOLED 6.7 pollici, con un sottilissimo strato in materiale UTG sopra il display che ne aumenta ulteriormente la resistenza, facilitandone l’apertura. Propone anche un display esterno Quick View 2.7 pollici, in grado di gestire alcune app, oltre che la fotocamera, così da poter anche visionare notifiche senza necessità di aprire il terminale.

A livello multimediale offre una doppia fotocamera da 50 MP, dotata di grandangolo e tecnologia di stabilizzazione OIS. Al suo interno non teme paragoni, con il processore Qualcomm Snapdragon 8+ e connessione 5G. La ram da 8GB è affiancata da una memoria interna da 256 GB, mentre la batteria da 3500 mAh supporta la ricarica rapida TurboPower 33W.

Asus ROG Phone 6D

Se siete giocatori mobili incalliti e volete il massimo dal vostro dispositivo in questo senso, allora dovreste volgere l’attenzione a ROG Phone 6D e ROG Phone 6D Ultimate, con processore MediaTek Dimensity 9000+. Entrambi gli smartphone della serie Ultimate sono alimentati dall’ultimo chipset MediaTek Dimensity 9000+ 5G, con una velocità della CPU fino a 3,2 GHz, fino a 16 GB di memoria RAM LPDDR5X, e 512 GB di memoria ROM per l’archiviazione.

La differenza tra i due modelli sta nell’aggiunta su Ultimate dell’AeroActive Portal, una “porta” per la dissipazione del calore che lavora in combinazione con l’AeroActive Cooler 6: il risultato è che la superficie termica aumentata fino a 9 volte e l’efficienza termica aumenta fino al 20%.

La batteria del terminale è da ben 6.000 mAh garantisce un’autonomia prolungata per lunghe sessioni di gioco, mentre il display Samsung AMOLED HDR10+ da 6,78 pollici raggiungere la frequenza di aggiornamento di 165 Hz e una frequenza di campionamento tattile di 720 Hz.

