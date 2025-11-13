Rivoluzione sul digitale terrestre: cosa c’è dietro e perché sta facendo impazzire tutti

Digitale terrestre nel caos: in queste ore molti utenti stanno vedendo canali scomparire o cambiare posizione, ma c’è un motivo ben preciso.

In questi giorni il digitale terrestre sta vivendo una vera e propria rivoluzione silenziosa che, però, sta mandando nel panico migliaia di utenti in tutta Italia.

Molti si sono trovati di fronte a schermi neri, numerazioni completamente stravolte o canali che sembrano spariti nel nulla.

Cosa succede al digitale terrestre

In realtà, non si tratta di un guasto o di un problema del televisore, ma di un cambiamento tecnico previsto e necessario, frutto di un aggiornamento a livello nazionale che sta modificando l’intera mappa delle frequenze.

Infatti, il Ministero dello Sviluppo Economico e l’AGCOM hanno avviato un nuovo processo di riallineamento delle numerazioni LCN (Logical Channel Numbering), ovvero la lista ufficiale che stabilisce l’ordine con cui i canali vengono visualizzati sui nostri televisori. Questo aggiornamento serve a garantire una distribuzione più efficiente delle frequenze e a migliorare la ricezione, soprattutto nelle aree dove i segnali locali si sovrappongono a quelli nazionali.

Tuttavia, come spesso accade in questi casi, il risultato immediato è stato un piccolo caos domestico: canali scomparsi, altri doppi e numerazioni completamente diverse da quelle abituali.

Senza ombra di dubbio, la sensazione di disorientamento è comprensibile, ma per fortuna la soluzione è più semplice di quanto si pensi. Per tornare a vedere tutti i canali del digitale terrestre, è sufficiente effettuare una nuova ricerca automatica direttamente dal telecomando del televisore o del decoder. Questo passaggio aggiornerà la lista dei canali e ripristinerà la corretta numerazione, sia per le reti nazionali che per quelle locali.

È importante ricordare che questa operazione non altera in alcun modo la qualità dell’immagine o dell’audio, ma semplicemente aggiorna la lista secondo la nuova disposizione ufficiale.

Cosa fare passo passo per rimettere tutto in ordine

Vediamo dunque, passo per passo, come fare per rimettere tutto in ordine. Per prima cosa, prendi il telecomando del televisore e premi il tasto “Menu” o “Impostazioni”, a seconda del modello. All’interno del menu, cerca la voce “Canali” o “Sintonizzazione” e seleziona “Ricerca automatica” o “Sintonizzazione automatica”. A questo punto, il sistema ti chiederà se desideri aggiornare la lista dei canali o risintonizzare da zero: scegli sempre la seconda opzione, in modo da eliminare eventuali duplicati e ricevere tutti i nuovi canali disponibili. Il processo può durare qualche minuto, durante i quali il televisore scansionerà le frequenze per individuare le emittenti attive nella tua zona.

Una volta terminata la procedura, potrai tornare a zappingare tra tutti i canali nazionali e locali, che verranno automaticamente disposti secondo la nuova numerazione LCN. Ti consiglio, però, di eseguire questa operazione almeno una volta al mese: il digitale terrestre, infatti, è un sistema in continua evoluzione e nuove emittenti vengono aggiunte o spostate con una certa frequenza.

Nessun mistero e nessun guasto: il caos di queste ore è semplicemente il segno di un aggiornamento tecnico necessario per garantire una migliore qualità di trasmissione. Bastano pochi minuti per riportare tutto alla normalità e goderti nuovamente la tua programmazione preferita senza intoppi.