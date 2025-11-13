Tesla con CarPlay è in arrivo, la rivoluzione obbligata di Musk

Musk cede: nelle Tesla arriverà CarPlay. La notizia, che significherebbe un clamoroso cambio di rotta per la più famosa azienda di auto elettriche al mondo, una politica coltivata con rigore contro tutto e contro tutti, non è ancora ufficiale ma la fonte è molto attendibile: il giornale finanziario Bloomberg.

Da un articolo firmato dal giornalista Mark Gurman, altra voce autorevolissima quando si parla di futuro del mondo Apple, si apprende che nei laboratori di Tesla sono in corso test e prove per dare ai possessori delle vetture americane accesso ai servizi di iPhone.

Perchè di un no e perchè ora sì



Come detto, se lo scenario si materializzasse saremmo di fronte a qualcosa di inatteso e per diversi aspetti clamoroso. Per anni Elon Musk aveva respinto l’idea di integrare l’ecosistema Apple nelle sue vetture e questo per ragioni sia tecniche che commerciali.

Tesla, impedendo l’accesso a CarPlay (e anche ad Android Auto), ha mantenuto un pieno controllo sui contenuti e sui servizi e, di fatto, ogni aspetto dell’esperienza a bordo.

L’azienda ha rifiutato l’interfaccia di Apple perché avrebbe significato cedere spazio sulla plancia, perdere visibilità sui dati generati dagli utenti e indebolire l’idea di un sistema progettato per funzionare come un unico ambiente digitale. L’infotainment proprietario è sempre stato un elemento del DNA industriale dell’azienda di Musk, che ha puntato a mantenere Tesla come piattaforma autosufficiente, senza dipendere da software esterni.

Una seconda ragione deriva da una forte ostilità aziendale. Il rapporto tra Apple e Tesla è sempre stato competitivo. Musk ha spesso criticato l’azienda guidata da Tim Cook, soprattutto per le politiche dell’App Store e il reclutamento aggressivo di ingegneri per il progetto Titan, poi chiuso nel 2024.

Apple è stata criticata aspramente con l’accusa di privilegiare i motori AI concorrenti di Grock, l’Intelligenza artificiale di Musk. Epico è stato lo scontro, a toni accesi (da parte del fondatore di Tesla essenzialmente), sulle classifiche dell’App Store.

Oggi però la situazione è molto diversa: Apple non è più un potenziale rivale nel settore EV e Musk dipende dall’iPhone per la distribuzione di X e del chatbot Grok.

A tutto questo si aggiunge che le vendite Tesla sono deboli (addirittura disastrose in Europa) e una parte degli acquirenti ha abbandonato il marchio proprio per l’assenza di CarPlay. Uno studio McKinsey 2024 indica che circa un terzo dei clienti considera la mancanza di CarPlay o Android Auto un fattore decisivo nella scelta dell’auto.

Carplay su Tesla, ecco come sarà

L’integrazione di CarPlay su Tesla avverrebbe in modalità piena senza “accrocchi” ma personalizzata e differente da quella del resto dei costruttori d’auto. CarPlay verrebbe eseguito dentro una finestra dedicata dell’interfaccia Tesla, senza sostituire il sistema proprietario come avviene in molti altri veicoli.

Anche con un’integrazione limitata (compatibile anche con la connessione wireless), l’arrivo di CarPlay significherebbe l’accesso diretto a Messaggi, Musica, Mappe, Siri e app di terze parti come Google Maps e Spotify. Con iOS 26 Apple ha aggiornato la versione standard di CarPlay con widget più ricchi e una grafica rivista, rendendo l’esperienza più completa e uniforme con quella degli altri veicoli compatibili.

La versione adottata sarebbe quella standard, non la più avanzata CarPlay Ultra, e il sistema non avrebbe accesso a funzioni come FSD o la navigazione autonoma. Tesla tiene molto al controllo su tutto ciò che riguarda interfaccia, guida, sicurezza, controlli avanzati e funzioni proprietarie. CarPlay resterebbe così confinato all’infotainment, senza accesso alle parti sensibili del veicolo.

L’impatto sul mercato

Se confermato, l’arrivo di CarPlay su Tesla rappresenterebbe una vittoria significativa per Apple, che entrerebbe nel sistema infotainment del marchio più riconoscibile del settore EV. Sarebbe anche un modo per Apple di contrastare le decisioni di costruttori come GM, che stanno abbandonando CarPlay per puntare su soluzioni proprietarie.

Una vittoria sarebbe anche la mancanza di un piano di Tesla di integrare Android Auto: avere il sì del bizzoso Musk cui farebbe seguito un no al sistema operativo concorrente potrebbe, da solo, significare una per quanto piccola spinta alle vendite e un rafforzamento dell’immagine della Mela.