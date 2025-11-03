Facebook Twitter Youtube

Bosch MultiTalent 3, robot per chi ha poco spazio in cucina a solo 59,84 €

Su Amazon trovate in offerta Bosch MultiTalent 3, un robot da cucina multifunzione compatto, pensato per semplificare le preparazioni quotidiane. Il costo è di 59,84€, invece che 71,99€, un prezzo irrisorio per un accessorio che si può usare ogni giorno per tagliare, tritare, impastare e frullare con un solo apparecchio.

Design compatto e accessori versatili

Bosch MultiTalent 3 è progettato per occupare poco spazio sul piano cucina grazie a un corpo di dimensioni contenute, ma presenta comunque un set completo di accessori.

Include

  • ciotola da 2,3 litri
  • frullatore da 1 litro
  • lame in acciaio inox per taglio e tritatura
  • dischi reversibili per affettare o grattugiare
  • accessori per impasti e panna montata.

Il sistema SmartStorage permette di riporre gli accessori direttamente nella ciotola, riducendo l’ingombro quando non è in uso.

Prestazioni rapide per l’uso quotidiano

Il motore da 800 watt garantisce una lavorazione rapida di ingredienti duri e morbidi. Le due velocità regolabili con funzione pulse consentono di adattare la lavorazione a diverse ricette, dalla frutta secca alla pasta frolla. Il coperchio con apertura facilitata l’aggiunta degli ingredienti in corsa, mentre la base stabile e i piedini antiscivolo migliorano la sicurezza durante l’uso. I componenti lavabili in lavastoviglie semplificano la pulizia post-utilizzo.

Bosch MultiTalent 3 è un robot da cucina multifunzione compatto – oltre 20 funzioni, 800 w, 2 velocità, ciotola 2,3 l, disco per affettare, tagliare e grattugiare, lama per impastare e disco per montare

Per chi cucina spesso e vuole risparmiare spazio

Grazie alla sua versatilità, MultiTalent 3 si rivolge a chi cucina regolarmente ma ha poco spazio a disposizione. È adatto per case piccole, cucine condivise o per chi vuole evitare più elettrodomestici separati.

Permette di sostituire frullatore, grattugia, tritatutto e impastatrice, risultando utile sia per preparazioni veloci che per ricette più complesse. L’interfaccia meccanica lo rende semplice da usare anche per chi ha poca dimestichezza con i robot da cucina.

Il prezzo di listino è di 71,99€, ma ora è disponibile su Amazon a 59,84€, un prezzo ottimo per un accessorio da cucina  multifunzione, ottimo per tante azioni che si compiono quotidianamete.

