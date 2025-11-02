Sconti pazzi da Esselunga, iPhone 16e praticamente regalato: lo trovi a 299€, ma solo con questo trucco

Esselunga mette in campo un’offerta imperdibile per gli amanti del tech e dei prodotti Apple: un iPhone 16e ad un prezzo estremamente accessibile.

Chi segue le ultime notizie in fatto di tech, conosce bene i prezzi poco accessibili dei prodotti Apple. Gli iPhone sono telefoni che offrono prestazioni massime, ampia durata di batteria, fotografie ad una definizione che ha pochi rivali nel campo della telefonia e un design sottile, semplice ed elegante. Tuttavia, i cartellini a tre zeri della maggior parte dei modelli più moderni, allontanano le tasche più esigenti.

Dunque è Esselunga a riappacificare le parti e ad eliminare la distanza tra gli amati prodotti a marchio Apple e i consumatori che hanno bisogno di qualche accortezza in più negli acquisti. L’iPhone 16e a 299 euro è realtà: per ottenerlo, è importante, tuttavia, seguire un iter ben preciso.

Come ottenere l’iPhone 16e a 299 euro da Esselunga

Basta una veloce comparazione di prezzo per capire l’entità dell’opportunità che Esselunga offre ai suoi clienti: un iPhone 16e può arrivare a costare fino a 700 euro per i modelli con una maggiore capienza di Ram. È dunque immediata la portata dell’offerta di Esselunga, che dà la possibilità di ottenere lo stesso modello sopracitato a 299 euro.

Il procedimento per sbloccare il prezzo vantaggioso è semplice: facendo la spesa nei punti vendita Esselunga più volte, si accumula lo sconto volta dopo volta. Tramite un sistema di voucher, si arriva, pian piano, alla cifra di 299 euro, potendo così accedere all’acquisto del tanto agognato iPhone 16e.

Una mossa di marketing notevole da parte del team Esselunga: spingere i consumatori a tornare più volte nei punti vendita, per ottenere volta dopo volta il voucher con lo sconto corrispondente. Un’operazione vantaggiosa per tutti: da un lato incrementa inevitabilmente le vendite del brand, dall’altro offre la possibilità di portare a casa un prodotto tech di altissima qualità anche a chi, normalmente, non se lo può permettere a prezzo pieno.

Ci sono naturalmente alcune clausole da rispettare: il bonus è erogato con voucher da massimo 30 euro alla volta, su una spesa minima di 100. I buoni sono utilizzabili sia nei punti vendita fisici, sia online. Attenzione alle scadenze: il termine ultimo per raggiungere la cifra desiderata ed eventualmente acquistare l’iPhone a 299€, è fissata al 31 maggio 2026. I clienti abituali raggiungeranno facilmente la quota desiderata, soprattutto, per oggi motivi, le famiglie più numerose. Tuttavia, non è necessario raggiungere la cifra massima, ideale per l’acquisto dell’iPhone: il catalogo è ricco di prodotti ed offerte altrettanto allettanti.