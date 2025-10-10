Robot lavafinestre, fa tutto da solo per 50 €

Col robot lavafinestre JUST BUY attualmente in promozione vi dimenticate per sempre la fatica e la noia di dover lavare le finestre, le porte e i tavoli in vetro, e perfino le mattonelle della doccia o del bagno.

Questo strumento infatti è progettato per agganciarsi anche alle pareti verticali e fare tutto da solo. Grazie alla potenza di aspirazione di 5500 Pa e a una velocità di rotazione di 70 giri/min infatti aderisce saldamente alle superfici vetrate promettendo una pulizia uniforme ed efficace.

Consuma 90 W ed è progettato per rilevare automaticamente la presenza di cornici attorno alla finestra, adattando il proprio movimento in base alla superficie. Eventualmente si può guidare a distanza anche tramite il telecomando in dotazione. Tenete inoltre presente che il robot impiega circa 4 minuti per pulire un metro quadrato.

Come altri del suo genere non funziona a batteria perché quella integrata serve esclusivamente per attivare il dispositivo di sicurezza contro le cadute, quindi per usarlo va necessariamente collegato alla rete elettrica. È indispensabile anche fissare la corda di sicurezza, soprattutto se usato su finestre a grandi altezze, per prevenire qualsiasi rischio in caso di caduta accidentale.

Lato pulizia invece, per migliorarla ulteriormente è consigliabile spruzzare una piccola quantità d’acqua sui panni del mop evitando di riempire direttamente il serbatoio del mop. All’interno della confezione, tra gli altri, sono inclusi 10 panni per la pulizia e la corda di sicurezza da 4 metri.

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 50 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità.

