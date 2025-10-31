Microsoft testa la condivisione audio Bluetooth su due auricolari contemporaneamente

Microsoft sta testando l’audio condiviso in Windows 11, una funzionalità che dovrebbe permette di trasmettere segnali audio su due auricolari wireless contemporaneamente, ma anche altri accessori Bluetooth senza fili quali speaker, cuffie e apparecchi acustici.

La funzionalità in questione sfrutta il codice Bluetooth Low Energy (LE) ed è disponibile in un aggiornamento beta di Windows 11 distribuito come “preview” a sviluppatori e beta tester.

L’audio condiviso può essere comodo ad esempio per guardare un film o sentire la musica in due usando due auricolari/cuffie diverse. Per sfruttare questa possibilità servono dispositivi che supportano il Bluetooth LE e bisogna attivare la funzione “Audio condiviso” dalle Impostazioni audio di Windows.

Da agosto di quest’anno Microsoft riferisce di supportare Bluetooth Low Energy Audio (LE Audio) tecnologia che consente lo streaming audio tramite Bluetooth a bassa energia; a differenza di “Classic Audio”, che utilizza profili Bluetooth tradizionali come A2DP o HFP, LE Audio utilizza profili moderni quali TMAP (Telephony and Media Audio Profile).

Vantaggi del Bluetooth LE

Dal punto di vista dei dispositivi l’audio Bluetooth LE offre numerosi vantaggi rispetto all’audio Bluetooth classico, inclusa una maggiore durata della batteria e la qualità con le chiamate vocali. Supporta anche nuove funzionalità che non esistono con Classic Audio, come il supporto per gli apparecchi acustici LE Audio.

Per il momento l’audio condiviso è disponibile solo con i PC Copilot Plus, inclusi i Surface Laptop da 13″ e 15″ e il Surface Pro da 13″; in seguito il supporto è previsto anche con Samsung Galaxy Book5 360, Galaxy Book5 Pro e altri dispositivi ancora.

Su Mac è possibile riprodurre l’audio attraverso più dispositivi di uscita contemporaneamente usando una utility come PairPods, un’app leggera (scritta in Swift), gratuita e open-source che consente di condividere l’audio tra due dispositivi Bluetooth connessi a un Mac.

Con gli iPhone e iPad è possibile condividere l’audio con gli AirPods e le cuffie Beats.