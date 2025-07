Spazzola a vapore per animali in offerta a soli 9 €

Problemi nella gestione della muta dei peli degli animali domestici? Provate con ROJECO RZS-03, una spazzola speciale al momento in sconto che vi aiuta a rimettere a nuovo il manto grazie ad una combinazione di uncini intelligenti e un sistema di vaporizzazione.

D’altronde cura e igiene degli animali domestici richiedono tempo e attenzione, soprattutto quando si tratta della pulizia del pelo. Eliminare il pelo morto in modo efficace senza stressare l’animale non è cosa da poco, e con questa spazzola dovreste riuscire a portare a termine l’impresa perché come dicevamo può erogare vapore acqueo (continuamente, oppure a intervalli di 2 o 4 secondi) per ammorbidire lo sporco e così facilitare la rimozione dei peli senza irritare la pelle dell’animale.

Il serbatoio da 30 ml, completamente trasparente, consente di monitorare costantemente il livello dell’acqua, mentre grazie al pulsante per ritrarre gli uncini è possibile liberare con facilità le matasse di pelo accumulato, mantenendo al contempo la spazzola perfettamente pulita e pronta per il successivo utilizzo.

La punta degli uncini è curvata di 140° e rivestita in gomma, due caratteristiche che gli consentono di raggiungere anche i punti più nascosti del mantello, senza graffiare o causare fastidi.

Questa spazzola è particolarmente compatta (misura circa 18 x 11 x 5,5 cm), leggera e maneggevole. Ad alimentarla c’è una batteria da 500 mAh ricaricabile via USB-C e con un’autonomia che arriva fino a 70 minuti.

Infine, è certificata IPX7, quindi può essere lavata sotto acqua corrente.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 9 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

