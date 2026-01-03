Samsung Freestyle Plus è un proiettore portatile compatto con AI

Samsung Electronics ha presentato The Freestyle+, nuovo proiettore portatile dotato di AI, indicato come in grado di offrire un’esperienza di intrattenimento più flessibile per un’ampia varietà di ambienti.

Presentato in anteprima in vista del CES 2026 di Las Vegas, The Freestyle+ riprende il design distintivo dell’originale Freestyle introducendo funzionalità AI più evolute, una luminosità migliorata e opzioni di intrattenimento ampliate.

Al centro di The Freestyle+ c’è AI OptiScreen, tecnologia di ottimizzazione dello schermo basata sull’AI, che regola automaticamente l’immagine in base agli spazi, permettendo agli utenti di puntare, posizionare e iniziare subito la visione.

Il produttore riferisce che AI OptiScreen offre una serie di funzioni che consentono di ottimizzare automaticamente l’immagine su diverse superfici e in vari ambienti:

3D Auto Keystone corregge automaticamente le distorsioni anche quando si proietta su superfici irregolari o non piane, come angoli, tende o pareti inclinate.

corregge automaticamente le distorsioni anche quando si proietta su superfici irregolari o non piane, come angoli, tende o pareti inclinate. Messa a fuoco in tempo reale : regola continuamente il fuoco mentre il proiettore si muove o ruota, promettendo “immagini nitide e stabili”, “senza sfocature o disturbi visivi”.

: regola continuamente il fuoco mentre il proiettore si muove o ruota, promettendo “immagini nitide e stabili”, “senza sfocature o disturbi visivi”. Screen Fit adatta automaticamente l’immagine all’area di proiezione.

adatta automaticamente l’immagine all’area di proiezione. Wall Calibration analizza il colore o il motivo della superficie di proiezione e riduce le distrazioni visive per una visione più chiara.

L’esperienza di visione è ulteriormente arricchita da Vision AI Companion, la piattaforma AI di Samsung per gli schermi, che combina una versione evoluta di Bixby con servizi di intelligenza artificiale di partner di terze parti, per un’interazione con i contenuti a schermo più naturale e conversazionale.

Leggero, pensato per l’uso quotidiano

The Freestyle+ presenta una forma cilindrica compatta, facile da spostare da una stanza all’altra o da portare con sé. La luminosità è doppia rispetto alla generazione precedente, e può essere spostato liberamente senza doversi preoccupare che lo spazio sia “adatto” alla proiezione. Il design con rotazione a 180 gradi consente di proiettare praticamente su qualsiasi angolazione — pareti, pavimenti e soffitti — senza supporti o accessori aggiuntivi, offrendo configurazioni flessibili che si adattano in modo naturale a stanze e momenti diversi della giornata.

Intrattenimento in movimento e suono immersivo

L’accesso integrato a Samsung TV Plus, ai servizi OTT certificati e a Samsung Gaming Hub consente di guardare contenuti in streaming, giocare ed esplorare direttamente dal proiettore, senza hardware aggiuntivo.

Sul fronte audio, The Freestyle+ offre suono immersivo che riempie l’ambiente grazie all’altoparlante integrato a 360 gradi, che proemtte “audio ricco e corposo” in un design compatto. Q-Symphony permette inoltre al proiettore di funzionare in sinergia con soundbar Samsung compatibili.

Il prezzo non è stato indicato. Samsung riferisce che il lancio globale graduale è previsto per la prima metà dell’anno.