Al CES 2026 il frigorifero con lettore di codici a barre

Di Mauro Notarianni
Al CES 2026 un frigorifero con lettore di codici a barre - macitynet.it
Foto di GE Appliances

Scansionare i codice a barre dei vari prodotti con un lettore dedicato è un gesto che vediamo fare sempre alle casse quando facciamo la spesa nei supermercati e che ora un produttore propone al CES di Las Vegas come funzionalità abbinata al frigorifero smart “GE Profile Smart 4-Door French-Door Refrigerator with Kitchen Assistant“, nome decisamete lungo per un modello con fotocamera interna e tablet-display da 8″ con funzionalità che permettono all’utente di tenere conto del cibo acquistato

Per 4899$ (equivalenti a 4178 euro IVA esclusa) i clienti statunitensi che scelgono questo prodotto possono portare a casa un frigo con quattro porte, due in alto con la zona fresca e due in basso per la zona del congelatore. Su un lato troviamo un dispenser per acqua e ghiaccio e sulla parte frontale un display e il lettore di codici a barre.

L’idea del costruttore è offrire la possibilità di creare una lista della spesa scansionando i prodotti man mano che si prendono dal frigo e quindi ordinarli quando stanno per terminare, creando una lista di prodotti (es. latte, yogurt, formaggi, bibite, ecc.) che è gestibile dai vari membri della famiglia.

Foto di GE Appliances

Gestione spesa anche senza lettore di codici a barre

Chi non ama scansionare i codici, può aggiungere i prodotti alla lista anche manualmente, direttamente dallo schermo da 8″ (si spera senza pubblicità come quelle proposte sui frigoriferi di aziende concorrenti come LG e Samsung).

Il display può anche suggerire ricette tenendo conto dei prodotti in frigo ed eventualmente aggiungere alla lista i prodotti mancanti. È possibile usare anche un assistente vocale (da richiamare con “Hey HQ”) per dettare gli elementi da aggiungere alla lista della spesa. GE Appliances ha scelto di non far parlare l’assistente e dunque semplicemente di mostrare risposte sullo schermo. Oltre alla gestione della lista della spesa, l’assistente consente di fare domande utili sulla manutenzione del frigo, ad esempio come sostituire il filtro dell’acqua e cose simili.

