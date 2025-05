Samsung Galaxy S25 a 789€, top di gamma Samsung al minimo storico

Pubblicità Con uno sconto del 20%, Samsung Galaxy S25 è ora disponibile a soli 789€ su Amazon: un prezzo mai visto prima per l’ultimo flagship della casa coreana, che unisce potenza, design e intelligenza artificiale in un solo dispositivo. Potenza e intelligenza al servizio dell’utente Il Galaxy S25 porta al debutto il nuovo processore Exynos di ultima generazione (o Snapdragon, a seconda del mercato), ottimizzato per performance fulminee e gestione efficiente della batteria. Lo schermo AMOLED da 6,6 pollici con refresh rate adattivo a 120Hz garantisce colori brillanti e fluidità totale in ogni situazione, dal gaming allo streaming. La fotocamera principale da 50 MP, affiancata da sensori ultra-grandangolare e tele, sfrutta algoritmi di AI per scatti perfetti anche in condizioni di luce difficili. Il compagno ideale per ogni esigenza Dalla produttività quotidiana all’intrattenimento in mobilità, il Galaxy S25 si adatta a ogni contesto. Il design sottile e resistente (certificato IP68) lo rende perfetto per essere portato ovunque, mentre la batteria a lunga durata supportata dalla ricarica rapida permette di arrivare a fine giornata senza stress. Anche sul fronte software, l’interfaccia One UI 6.1 introduce funzionalità smart basate sull’intelligenza artificiale, come la traduzione in tempo reale delle chiamate o il ritaglio intelligente delle immagini. Un’offerta che ridefinisce il rapporto qualità/prezzo A listino, il Galaxy S25 supera i 999€, ma con lo sconto attuale di 210€ rappresenta un affare concreto per chi cerca il meglio senza compromessi. Rispetto a molti concorrenti nella stessa fascia, offre un pacchetto più completo grazie all’integrazione con l’ecosistema Galaxy e agli aggiornamenti garantiti per 4 anni. Un flagship che non ha bisogno di compromessi, ora più accessibile che mai. Non perdeye l’occasione di portarvi a casa uno dei migliori smartphone del 2025 a 789€ su Amazon.

