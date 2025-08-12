Samsung Micro RGB è il nuovo TV dei desideri

Per anni e fino a oggi il televisore dei sogni per la maggior parte degli appassionati è ed è stato un pannello OLED, ma Samsung punta a scalzare questa tecnologia con Micro RGB, il suo modello di fascia ultra premium, il primo TV al mondo con retrolliluminazione micro LED RGB.

Grazie alla retroilluminazione su scala microscopica la multinazionale sudcoreana promette che questo TV “Stabilisce un nuovo punto di riferimento per la precisione cromatica, il contrasto e l’esperienza di visione immersiva nel segmento TV ultra-premium”.

Il riferimento alla fascia ultra premium è ben motivato, si tratta infatti di un TV da ben 115 pollici che al lancio in Corea del Sud è proposto per poco meno di 30.000 euro. Il costruttore precisa che la commercializzazione sarà estesa successivamente in USA, anticipando una futura espansione globale e anche versioni di dimensioni più piccole. Sarà interessante osservare i prezzi di lancio in Europa per modelli di Samsung Micro RGB con pannelli di dimensioni più contenute.

Come funziona il pannello Micro RGB controllato da AI

A differenza dei sistemi di retroilluminazione convenzionali, il controllo super preciso di luminosità, colore e contrasto è reso possibile da una fittissima rete composta da micro LED RGB rossi, verdi e blu dietro il pannello.

Ognuno di questi micro LED è di dimensioni inferiori ai 100 μm (micrometri) ed è singolarmente controllabile. La gestione è affidata al chip proprietario Micro RGB AI Engine che elabora e ottimizza sia l’immagine che l’audio con Intelligenza Artificiale.

In ogni istante il sistema analizza ogni fotogramma in tempo reale, regolando la resa cromatica, in abbinamento a Micro RGB Precision Color per riprodurre i colori con la massima fedeltà. Il televisore Samsung Micro RGB garantisce la copertura completa del 100% dello standard cromatico BT.2020 dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni ITU.

Le funzionalità AI si estendono anche all’esperienza utente con la funzione Click to Search via assistente vocale Bixby: in ogni istante è possibile accedere alle biografie di regista e attori, contenuti simili e consigli di visione senza cambiare schermata.

Samsung a IFA 2025

Come accade da anni le ultime novità Samsung e di numerosi altri marchi di elettronica saranno esposte a Berlino in occasione di IFA 2025 che si svolgerà dal 5 al 9 settembre.

Samsung terrà una presentazione il 4 settembre, nei giorni precedenti la fiera dedicati a stampa e media, con novità per smartphone, TV computer ed elettrodomestici. Nel keynote o nei giorni successivi di IFA 2025 probabilmente scopriremo di più anche sul TV Micro RGB.

Tutte le notizie su Samsung in questa pagina, invece per gli articoli sull’Intelligenza Artificiale rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet.