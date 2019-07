Samsung SSD T5 1TB, mini disco ad un prezzo micro: solo 154,99€

Perché aspettare il Prime Day per comprarvi un SSD esterno se già adesso potete comprare il Samsung Portable SSD T5 da 1TB a 154,99€? Questo eccellente disco compatibile con porte USB 3 e USB-C, è sceso qualche ora fa al prezzo minimo mai visto e rappresenta senza attendere che scocchi la mezzanotte, una imperdibile occasione.

Il T5 è, infatti, un ottimo prodotto per chi cerca velocità ad un prezzo basso che al costo di Amazon è addirittura bassissimo. Tra i dati di “targa” vi segnaliamo una velocità fino a 540 MB/s,e le dimensioni: è più piccolo di un normale biglietto da visita, con dimensioni di 74 x 57,3 x 10,5 millimetri. Pesando 51 grammi potrete metterlo in una tasca e dimenticarvi di averlo.

Pur non essendo un disco “rugged”, essendo privo di parti mobili e dotato di un telaio interno resistente agli urti, il nuovo SSD è in grado di sopportare cadute da un’altezza massima di 2 metri.

Il software Samsung Portable SSD per Mac e PC basato sulla crittografia dei dati hardware AES a 256 bit rende molto semplice configurare le impostazioni di sicurezza e ricevere gli aggiornamenti più recenti del firmware e del software. Il Samsung T5 è offerto con due cavi di connessione (da USB-C a USB-C e anche da USB-C ad USB A) garantendo così una compatibilità con un’ampia gamma di dispositivi, inclusi tutti gli ultimi Mac.

Nei negozi questo disco non costa meno di 230/250 euro. In Internet potete comprarlo intorno ai 180 euro. Nessuno lo propone come Amazon a 154,99 euro. E se vi state chiedendo se sarà ulteriormente scontato per il Prime Day, la risposta è che difficilmente potrà esserlo, visto che il prezzo è sceso solo qualche ora fa

Click qui per comprare