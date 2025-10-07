Facebook Twitter Youtube

Festa Prime, SanDisk Extreme PRO 2 TB SSD portatile ad alte prestazioni a 209,99€

Su Amazon è in offerta SanDisk Extreme PRO 2 TB SSD portatile, l’unità di archiviazione ad alte prestazioni con velocità di trasferimento fino a 2000 MB/s. Il prezzo scende a 209,99€ invece di 263,99€ su Amazon.

Velocità NVMe e trasferimenti ultra-rapidi

SanDisk Extreme PRO sfrutta la tecnologia NVMe per offrire velocità di lettura e scrittura fino a 2000 MB/s, ideali per editing video, fotografia professionale e backup di grandi file. Il trasferimento è stabile anche con file di grandi dimensioni, grazie al controller ad alte prestazioni e all’interfaccia USB 3.2 Gen 2×2. È compatibile con PC, Mac, console da gioco e dispositivi mobili dotati di porta USB-C.

Design resistente e materiali di qualità

Il corpo in alluminio forgiato agisce come dissipatore di calore, mantenendo prestazioni elevate anche nei trasferimenti prolungati. La struttura esterna in gomma siliconica migliora la resistenza agli urti e alle cadute fino a due metri, rendendolo adatto all’uso in viaggio o in ambienti di lavoro. La certificazione IP65 garantisce protezione da polvere e schizzi d’acqua, offrendo maggiore sicurezza in esterni.

Il SanDisk Extreme PRO 2 TB SSD è un disco portatile ad alta velocità (massima di 2000 MB/s,) crittografia hardware a 256 bit, la protezione da cadute da un massimo di tre metri e resistenza ad acqua e polvere

Compatibilità e sicurezza dei dati

Il disco è compatibile con i principali sistemi operativi — Windows, macOS e Linux — e può essere utilizzato anche con smartphone Android tramite cavo USB-C. L’applicazione SanDisk SecureAccess consente di proteggere i dati con crittografia hardware AES a 256 bit e password personale, offrendo un livello di sicurezza aggiuntivo per file sensibili o documenti di lavoro.

Portabilità e praticità d’uso

Con un peso di appena 85 grammi e dimensioni compatte, Extreme PRO 2 TB si trasporta facilmente in tasca o nello zaino. Il moschettone integrato consente di agganciarlo a borse o cinture, mentre il cavo USB-C incluso garantisce compatibilità immediata con la maggior parte dei dispositivi moderni.

A 209,99€ invece di 263,99€ su Amazon, SanDisk Extreme PRO 2 TB SSD portatile è un ottimo affare per tutti, per fotografi o anche semplicemente per chi ha bisogno di avere uno spazio esterno di archiviazione e necessita di un’unità veloce e robusta.

