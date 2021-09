Saranno di nuovo in presenza gli incontri “Today at Apple” in Europa

Le sessioni formative del programma “Today at Apple” negli Apple Store in Europa saranno di nuovo in presenza. Cupertino lo ha annunciato alcuni giorni fa: nei negozi nei paesi europei – compresi Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi, Turchia e Belgio – gli utenti Apple potranno ritornare a frequentare gli Store anche per questi incontri e per le occasioni formative marchiate “Today at Apple”.

Le sessioni “Today at Apple” in presenza erano state sospese da Apple durante l’emergenza sanitaria mondiale da Coronavirus. L’azienda sperava inizialmente di poter tornare alla normalità degli incontri in presenza negli Stati Uniti già a partire dal 30 agosto, ma ha rimandato l’appuntamento di persona con gli utenti per garantire la massima sicurezza allo staff e ai clienti, vista la situazione negli Stati Uniti.

Per sostituire le sessioni “Today at Apple” in presenza Apple ha prodotto diversi video, per formare e ispirare chi desiderava vivere comunque un’esperienza formativa come quelle offerte negli Store.

Ora, almeno in Europa, gli utenti potranno tornare alla normalità e prenotarsi per un appuntamento in presenza, ma nel rispetto delle normative anti Covid, negli Store sarà richiesto a tutti i partecipanti, anche ai bambini, di indossare la mascherina, di rispettare il distanziamento sociale e altre misure di sicurezza legate alle indicazioni dei diversi territori.

E’ possibile iscriversi sul sito ufficiale di Apple.

Intanto, per chi volesse comunque provare a seguire un corso online del programma “Today at Apple”, è possibile vedere tutti i video della nuova serie Today at Apple (at Home) sono disponibili sul sito ufficiale.

Apple entra virtualmente nelle case degli utenti con la serie Today ad Apple (at Home) che, come suggerito dal nome, porta in casa i noti corsi che l’azienda normalmente svolgeva in luoghi ad hoc per consentire ai propri utenti di approfondire le proprie conoscenze riguardo l’uso dei dispositivi Apple.

Tutte le novità sul programma Today at Apple si possono trovare sul sito ufficiale dedicato di Apple. Le lezioni partono oggi e sono completamente gratuite: è sufficiente accedere alla pagina relativa al programma, selezionare l’Apple Store desiderato e sfogliare i corsi disponibili, che troverete suddivisi per data e categoria.