Sconti Neato su Amazon, tre aspirapolvere robot a partire da 329,99 euro

Se cercate un aspirapolvere automatico di ottima qualità, oggi potete scegliere tra tre diverse soluzioni di Neato, costruite appositamente per aspirare efficacemente perfino i peli degli animali, e al momento in sconto a partire da soli 329,99 euro.

I modelli in promozione come dicevamo sono tre: Neato D450, Neato D650 e Neato D750, tutti facenti parte della serie Premium Pet Edition, specializzati come dicevamo nella pulizia degli appartamenti e delle case dove vivono animali domestici che scorrazzano tra una stanza e l’altra.

Cos’hanno in comune

Tutti e tre funzionano come un normale robot aspirapolvere: si possono programmare tramite l’app per la pulizia giornaliera, ma sono costruiti per raccogliere più peli possibili. A questo contribuisce la forma “a D” che permette a questi dispositivi di avvicinarsi molto alle pareti, percorrendole in linea retta, ma anche il versatile sistema di spazzole Neato è dotato di una spazzola combo, unica nel suo genere, progettata per raccogliere più peli in ogni superficie del pavimento.

L’applicazione per smartphone e tablet consente anche di attivare, oltre che le “No-Go Lines”, zone che il robot deve invece evitare, come l’area giochi dei bambini o la cuccia del proprio cane, anche “le Zone Cleaning” per far sì che il robot si concentri su aree in cui l’animale mangia o dorme per una pulizia ancora più profonda.

Tra le altre interessanti funzionalità di questi modelli c’è la compatibilità con Amazon Alexa in italiano, grazie al quale si può perciò controllare tramite la voce via smartphone oppure da uno dei tanti speaker Echo installati in casa. L’applicazione per iPhone ha anche la componente per Apple Watch, grazie alla quale avrete la supervisione su quel che il robot sta facendo.

Sono inoltre dotati di funzione intelligente per la ricarica: se dovesse esaurire l’energia prima di aver completato la pulizia, sono in grado di tornare automaticamente alla base, ricaricarsi e poi riprendere da dove hanno lasciato. Nel pacchetto esclusivo “Pet Edition” si trovano in aggiunta alla normale dotazione 1 spazzola per gli animali domestici, 2 filtri, 1 strumento di pulizia, 1 spazzola laterale.

In cosa invece sono diversi

Come fare per scegliere quello che più si adatta alle proprie esigenze? I modelli in promozione infatti sono tre, ognuno con uno suo prezzo in sconto. Ad esempio il D450 anziché 580 euro costa 329,99 euro, il D650 ne costa 399 mentre il D750 è scontato a 499 euro.

Innanzitutto l’autonomia: il D450 funziona ininterrottamente per 75 minuti, mentre quella del D650 sale a 120 minuti.

Quest’ultimo è dotato anche di una maggiore potenza di aspirazione e una spazzola centrale più grande accompagnata da un pennello rotante laterale per migliorare la pulizia agli angoli.

Inoltre può mappare la casa fino a tre piani, accompagnata dalla funzione “Trovami” per rintracciarlo visivamente all’interno di una mappa virtuale e acusticamente grazie all’emissione di un segnale sonoro qualora lo si dovesse perdere di vista.

Il D750, come si intuisce anche dal sovrapprezzo, è il migliore dei tre. Oltre alle funzioni precedentemente segnalate, questo modello ha la connettività WiFi Dual Band a 2.4 GHz e 5.0 GHz, ciò significa che il collegamento alla rete è migliore e di conseguenza anche la sua gestione in remoto.

E’ poi dotato della funzione Zone Cleaning che permette di pulire con maggiore frequenza delle stanze e delle aree specifiche della casa che sappiamo sporcarsi più di frequente. E’ poi dotato di un filtro che cattura fino al 99% di acari e allergeni ma soprattutto a differenza degli altri due è dotato anche di un telecomando che consente di controllare manualmente l’aspirapolvere anche senza smartphone.