In iOS 14 la schermata Home mostrerà la lista di tutte le app con filtri e suggerimenti Siri

Finora per consultare le app installate su iPhone e iPad bisogna scorrere tra le varie schermate Home, oppure utilizzare la funzione di ricerca digitando tutto o parte del nome dell’app desiderata: Apple sta lavorando in iOS 14 per rinfrescare la schermata Home, sostanzialmente identica ormai da anni, introducendo una nuova visualizzazione delle app, incluse funzioni aggiuntive per filtri e anche suggerimenti smart di Siri, il tutto per velocizzare e migliorare la ricerca e individuazione delle app.

In iOS 14 tracce nel codice fanno riferimento a una nuova schermata che mostra l’elenco di tutte le app installate, una unica lista in cui l’utente può scorrere velocemente, senza dover ricordare la posizione esatta dove è posizionata l’icona dell’app che si sta cercando. Non solo: grazie a una serie di filtri basterà un solo tap per visualizzare al volo tutte le app utilizzate più di recente, una lista che permette anche di avere un’idea sulle altre app che invece vengono usate solo raramente. Un’altro filtro permetterà di visualizzare al volo solo le app che hanno mostrato una notifica che l’utente non ha ancora letto.

Non solo: le novità in lavorazione per la schermata Home in iOS 14, come vengono segnalate da 9to5Mac, puntano anche alla presenza di suggerimenti smart basati su tecnologie e funzioni di Siri. Per esempio proponendo in primo piano le app più utilizzate dall’utente in base all’orario e alla posizione, in questo modo avremo subito sotto mano l’icona per l’app di mappe o navigazione all’uscita dell’ufficio, l’app per la musica in prossimità della palestra e così via.

Infine ulteriori dettagli sul supporto per mouse e trackpad in iOS 14 e iPadOS 14 indicano che sono in lavorazione anche nuove gesture che l’utente potrà effettuare sul trackpad per passare rapidamente da un’app all’altra. In questi giorni sono trapelate numerose anticipazioni grazie agli indizi nel codice scoperti in una versione preliminare di iOS 14: solitamente Apple annuncia i suoi nuovi sistemi operativi alla WWDC di giugno e poi rilascia le versioni definitive per tutti gli utenti in autunno: dettagli e novità potrebbero cambiare da qui all’annuncio e al rilascio.

