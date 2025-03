Tutti gli iPhone 16 e 16 pro al minimo storico, vi diciamo quale comprare

Pubblicità

È il giorno giusto per comprarsi un iPhone 16. E quando diciamo iPhone 16, intendiamo tutti i modelli, da iPhone 16 ad iPhone 16 Pro Max, passando per iPhone 16 Plus e iPhone 16 Pro ma anche iPhone 16e. Ciascuno di questi modelli è infatti in sconto al minimo storico.

Spiegarvi di che siamo parlando è sostanzialmente inutile visto che da mesi presentiamo specifiche, caratteristiche, differenze, specifiche tecniche dei cinque differenti modelli che sono arrivati nel corso dei mesi con l’ultimo, iPhone 16e appunto, appena sbarcato nelle nostre tasche.

iPhone 16e, primo sconto

Pe gli iPhone 16e, di cui abbiamo già scritto questa mattina, sono in vendita a 699 euro, i tratta del prezzo più basso che hanno avuto (e questo non è sorprendente visto che sono stati lanciati appena un mese fa, qui la nostra recensione). La cosa più interessante è che a 699 euro nella versione da 128 GB sono i più economici iPhone 16 oggi in commercio e anche i più economici iPhon ein grado di supportare le funzioni di intelligenza artificiale che sono in arrivo anche in Italia.

iPhone 16 e iPhone 16 Plus, minimo storico

Minimo storico anche per iPhone 16 che costa 779 euro sempre nella versione da 128 GB. In pratica con questa cifra comprate un prodotto che ha qualche cosa di che invidiare ai modelli Pro sostanzialmente solo per la fotocamera (che manca di zoom ottico) e di qualità nei materiali. Per il resto si tratta di un dispositivo molto veloce, capace di fare di tutto (inclusi i nuovi stili fotogafici ed agevolare lo scatto con il tasto controllo fotocamera), come vi spieghiamo nella nostra recensione. iPhone 16 Plus, un pochino dimenticato da tuttti costa 999 euro un prezzo eccellente e per questo è interessante per chi privilegia lo spazio disponibile sul display.

iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, il meglio al minimo

iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, anche qui al prezzo minimo, sono i cosiddetti “top di gamma” (test qui). Qui abbiamo una struttura in titanio molto leggera, finiture eccellenti anche anche una fotocamera totalmente ottica incluso anche lo zoom 5X che per la prima volta sbarca anche su iPhone 16 Pro. Tra i vantaggi di questi modelli il processore che è il più veloce in assoluto tra quelli studiati specificatamente da Apple per il mondo mobile.

Quale scegliere

Scegliere uno o l’altro dei vari telefoni a questo punto è solo questione di attese e di disponibilità economica. Volendo dare un consiglio consideriamo i 779 euro per iPhone 16 il miglior affare di giornata. Ma anche lo sconto dl 14% su iPhone 16 Pro Max è alettante per chi ha un portafogli capiente e rifornito.