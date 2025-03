Telecamera di sorveglianza per interni a soli 19 €

Pubblicità

Ecco una telecamera di videosorveglianza per interni per chi vuole tenere sotto controllo la casa in maniera semplice ed efficace: approfittando dell’offerta in corso in queste ore per 19 € vi dotate di una soluzione che non solo monitora la stanza in cui viene installata ma invia anche una notifica in caso di movimenti sospetti.

Innanzitutto si installa facilmente in qualsiasi ambiente: può essere montata a testa in giù sul soffitto, poggiata su un tavolo oppure appesa in verticale alla parete. Inoltre è anche abbastanza discreta in quanto è alta appena 17 centimetri e la base ha un diametro di soli 10 centimetri, potendo così trovare spazio anche su una mensola.

È equipaggiata con un sensore Sony CMOS da 3 MP e dispone di un sensore IR per offrire una buona visione notturna fino a 12 metri di distanza.

Inoltre è dotata di audio bidirezionale, perciò non solo permette di ascoltare ciò che avviene nell’area monitorata, ma anche di comunicare direttamente con le persone presenti, risultando quindi utile anche in situazioni di “normale amministrazione” per conversazioni quotidiane.

Oltre a riconoscere e segnalare i movimenti tramite notifica, può inseguire automaticamente i soggetti inquadrati in quanto è una telecamera con funzione pan e tilt che gli assicura praticamente una visione a 360° dell’ambiente in cui si trova. E c’è anche lo zoom digitale 4x per ispezioni ravvicinate.

Consuma solo 3 Watt, si collega alla rete tramite Wi-Fi a 5 GHz mentre le registrazioni possono essere archiviate direttamente su una microSD.

Per controllarla a distanza c’è l’app per smartphone cam720 disponibile per iPhone e Android.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 19 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

