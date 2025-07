Sconto caricabatterie 3-in-1 Iniu, meno di 20 € per caricare tutto

Su Amazon trovate in offerta INIU Caricatore Wireless iPhone, pensato per chi viaggia spesso e ha bisogno di ricaricare più dispositivi contemporaneamente. Il costo è di 19,96€ invece dei 43,99€, grazie a uno sconto attivo e a un coupon del 10%.

Compatto, pieghevole e magnetico

INIU Caricatore Wireless iPhone integra tre moduli di ricarica su una base compatta e pieghevole. Utilizza l’allineamento magnetico per iPhone compatibili con MagSafe, garantendo una connessione stabile durante la ricarica anche mentre si utilizza il telefono.

Il supporto può essere regolato in verticale o orizzontale, così da permettere chiamate FaceTime, visione di video o uso quotidiano senza interrompere la ricarica. Il design pieghevole lo rende comodo da portare ovunque, riducendo l’ingombro.

Tripla ricarica in una sola base

Il sistema 3-in-1 permette di alimentare contemporaneamente iPhone, AirPods e Apple Watch, evitando l’uso di più cavi o adattatori. Compatibile con dispositivi dotati di ricarica wireless Qi, è pensato per semplificare la vita a chi ha più dispositivi Apple o Android. Ideale per viaggiatori e pendolari, consente di ricaricare tutto con un solo accessorio da tenere su scrivania, comodino o in valigia. Il collegamento tra i moduli è in silicone flessibile e resistente, permettendo una piegatura fino a 180°.

Sicurezza termica e monitoraggio continuo

Il sistema TempGuard 2.0 incorporato controlla la temperatura interna della base fino a 3,2 milioni di volte al giorno. Questo previene surriscaldamenti, protegge le batterie dei dispositivi collegati e ne allunga la durata.

La potenza magnetica garantisce stabilità anche durante l’utilizzo del telefono per il gioco o lo streaming. Una volta chiuso, entra facilmente nello zaino o nella borsa senza ingombri, offrendo una soluzione pratica per la ricarica quotidiana fuori casa.

Amazon propone INIU Caricatore Wireless iPhone a 19,96€, invece di 43,99€, applicando uno sconto diretto e un coupon attivabile in pagina.

