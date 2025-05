Asus VivoWatch 6 AERO doppia Apple nella misurazione della pressione

Pochi giorni addietro Asus ha annunciato VivoWatch 6 Aero, un fitness tracker che il produttore indica come il primo al mondo in grado di rilevare i valori di pressione sanguigna tramite polpastrello, oltre che con funzionalità ECG con integrato sensore di misurazione della frequenza cardiaca.

Ricordiamo che Asus è stato il primo costruttore a integrare il rilevamento della pressione nello smartwatch VivoWatch 6 fin dal 2023, oa questa tecnologia viene implementata in una smartband.

VivoWatch 6 Aero permette di misurare la pressione arteriosa appoggiando un dito sul sensore integrato nella parte frontale del dispositivo: alri sensori sono integrati sul retro del. Non è un prodotto top di gamma, in ogni caso offre svariate funzioni per sport e salute, offre un display AMOLED da 1,1 pollici e pesa appena 27 grammi, cinturino incluso (in silicone, disponibile nelle colorazioni nero o rosa).

Asus afferma che l’array di sensori è stato realizzato usando un procedimento di “deposizione per polverizzazione catodica”, elemento che comporta l’applicazione di un sottile substrato con tecniche di deposizione fisica da vapore, sfruttate probabilmente per il bordo conduttivo.

La smartband di Asus (compatibile con dispositivi Android e iPhone con iOS 13 e seguenti) è indicata come resistente all’acqua fino a 5ATM, integra una batteria da 135mAh con autonomia fino ad una settimana.

Iil produttore riferisce di monitoraggio completo e accurato delle attività: oltre a elettrocardiogramma e pressione sanguigna, è in grado di misurare il livello di ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca, i passi, calorie bruciate e la qualità del sonno. Un algoritmo proprietario (ASUS Health AI 5.0) si occupa della una raccolta completa dei dati e propone analisi per l’intero arco della giornata.

Resta da capire l’accuratezza nella misurazione della pressione arteriosa, qualcosa che non è facile da ottenere. Lo sa bene Apple che ha riscontrato diversi problemi cercando di implementare questa funzionalità in Apple Watch.

Secondo indiscrezioni circolate a fine 2024, l’Apple Watch di quest’anno dovrebbe includere due novità importanti: un sistema per misurare la pressione arteriosa e uno per mandare messaggi di soccorso via satellite.

La disponibilità effettiva e il prezzo di listino di ASUS VivoWatch 6 AERO non sono ancora stati comunicati: come riferimento, il costo di listino del precedente VivoWatch 5 AERO è di 129 euro.

Anche lo smartwatch Asus VivoWatch 6 è in grado di rilevare la pressione sanguina: è disponibile da questa pagina di Amazon a 399 euro. Gli indossabili Asus sono disponibili nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon.