Sconto Aigostar Ross, ventilatore smart a colonna a 79,99 euro

Bozza automatica

Pubblicità Il ventilatore a colonna smart Aigostar Ross è disponibile ora su Amazon a 79,99€ invece di 89,99€ e combina design sottile e funzionalità smart per raffrescare ambienti domestici o uffici. Con un’altezza di 40 pollici e un’oscillazione di 70 gradi, è pensato per distribuire il flusso d’aria su ampie superfici, ideale nei periodi più caldi per favorire un clima più confortevole. Il punto di forza di questo modello è la connettività: il ventilatore può essere gestito tramite l’app AIGOSMART, permettendo il controllo remoto delle impostazioni senza dover usare il telecomando. Il pannello LED integrato offre un’interfaccia intuitiva per modificare velocità, modalità e timer direttamente dal dispositivo, con la possibilità di scegliere tra tre velocità e tre modalità di ventilazione. Pensato per l’uso quotidiano anche in ambienti notturni, il ventilatore smart Aigostar Ross consuma 50 watt e genera un basso livello di rumore, utile per mantenere la stanza fresca durante il sonno senza disturbare. Il timer regolabile fino a 24 ore consente di programmarne lo spegnimento in base alle proprie abitudini, migliorando il risparmio energetico. Rispetto ad altri ventilatori a torre con funzioni analoghe, ora è in sconto su Amazon a 79,99€, un prezzo contenuto per un dispositivo dotato di app, telecomando, timer e modalità notte. Un’opzione interessante per chi cerca un sistema di raffreddamento silenzioso, automatizzabile e compatto. Sto caricando altre schede...

Offerte Speciali Airtag al minimo storico, solo 27,50 € Su Amazon l'Airtag in confezione da scende al prezzo più basso. Pagate il pacchetto da uno solo 27,50 euro,

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.