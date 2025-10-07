Facebook Twitter Youtube

Festa Prime, minimo storico per il caricabatterie wireless Iniu, solo 13,11 €

Su Amazon è in sconto INIU Caricatore Wireless 15W, la base di ricarica rapida compatibile con tutti i dispositivi Qi, inclusi iPhone e smartphone Android. Il prezzo cala a 13,11€ invece di 21,99€ su Amazon, corrispondente al prezzo minimo storico.

Ricarica rapida da 15W e compatibilità estesa

INIU 15W supporta la ricarica wireless veloce per una vasta gamma di dispositivi. Fornisce fino a 15W per smartphone Android compatibili (come Samsung Galaxy), 10W per Huawei e 7,5W per iPhone, la massima potenza supportata dai modelli Apple tramite Qi. Questa specifica è particolarmente rilevante per chi utilizza iPhone, poiché il caricatore non sfrutta il massimo potenziale previsto oggi dalla piattaforma, anche se potrebbe comunque essere utile per chi ha telefoni vecchi o non ha particolare fretta.

Design sottile con illuminazione intelligente

La struttura è realizzata in alluminio anodizzato con una finitura opaca antiscivolo. Il profilo ultrasottile da 5 mm consente di caricare anche con cover fino a 5 mm di spessore. Un anello LED circolare segnala lo stato di ricarica con una luce soffusa che si spegne automaticamente dopo pochi secondi, evitando disturbi notturni. La base è antiscivolo e garantisce un appoggio stabile su qualsiasi superficie.

Il caricatore wireless, è certificato Qi. Compatibile con la maggior parte dei telefoni, funziona sia in modalità ritratto che panoramica

Sicurezza certificata e protezioni multiple

Il caricatore include tutte le protezioni necessarie: contro surriscaldamento, sovratensione, sovracorrente e oggetti metallici non compatibili. È certificato CE, FCC e RoHS e dotato di chip intelligente per il riconoscimento automatico del dispositivo collegato. Il sistema interrompe la ricarica quando il dispositivo è completamente carico, preservando la durata della batteria e riducendo i consumi.

Compatto e pronto all’uso

Nella confezione sono inclusi il caricatore, un cavo USB-C lungo 1 metro e un manuale utente. L’alimentatore da parete non è incluso, ma è compatibile con qualsiasi adattatore Quick Charge 3.0 per sfruttare la massima potenza disponibile. Grazie alle sue dimensioni ridotte, si trasporta facilmente in borsa o zaino ed è adatto sia a casa che in ufficio.

A 13,11€ invece di 21,99€ su Amazon, INIU Caricatore Wireless 15W è acquistabile al prezzo più basso registrato.

