Black Friday, lo speaker Hi-Fi Amazon Echo Studio scende a 149,99 euro.

Su Amazon Echo Studio scende a 149,99 euro. Questa l’offerta sul più avanzato e potente degli speaker smart di Amazon in occasione del Black Friday.

Questo dispositivo Echo offre il suono migliore di sempre, con cinque altoparlanti direzionali in grado di offrire audio immersivo, tecnologia di adattamento alla stanza e un hub per la Casa Intelligente.

Echo Studio è stato progettato per creare un suono di qualità superiore, con nitidezza e profondità. Il suo woofer da 13,3 cm e 330 W di potenza massima produce bassi profondi e ricchi, utilizzando l’apertura per i bassi, situata nella parte inferiore, in modo da massimizzare il flusso d’aria e quindi l’uscita dei bassi dal woofer.

Echo Studio (recensito da Macitynet qui) è dotato inoltre di un tweeter da 2,5 cm e tre altoparlanti midrange da 5 cm, che offrono frequenze medie nitide e frequenze alte dinamiche. Inoltre, ha un DAC a 24 bit e un amplificatore di potenza con 100 kHz di larghezza di banda per la riproduzione musicale ad alta risoluzione senza dispersioni. Ma c’è di più: Echo Studio rileva automaticamente l’acustica dell’ambiente e ottimizza la riproduzione audio per offrire un suono ottimale, indipendentemente da dove l’utente posiziona il ​​dispositivo.Echo Studio è presentato anche come il primo altoparlante intelligente a offrire una esperienza audio immersiva, utilizzando Dolby Atmos e Sony 360 Reality Audio. È possibile abbinare uno o due dispositivi Echo Studio a determinati dispositivi Fire TV per la riproduzione audio con suono multicanale e supporto per i formati Dolby Atmos, Dolby Audio 5.1 e audio stereo.

Infine Echo Studio integra anche un hub Zigbee per la Casa Intelligente che può essere utilizzato per controllare i dispositivi domestici intelligenti compatibili con questa tecnologia, un ulteriore aspetto che lo rende il complemento per la propria famiglia o il salotto.

Lo speaker, che con l’ultima versione è stato leggermente affinato dal punto di vista dell’audio, costerebbe 199€, ma grazie al Black Friday lo comprate a 149,99 €