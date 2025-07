Baseus 45W, powerbank con cavi integrati a solo 29,99 € con sconto del 40%

Su Amazon trovate in offerta il Baseus Powerbank 45W, pensato per chi ha bisogno di ricariche rapide anche in mobilità. Il costo è di 29,99€ invece di 49,99€, con specifiche adatte a smartphone, tablet e laptop compatibili con ricarica USB-C PD.

Capacità elevata e ricarica rapida a 45W

Il Baseus Powerbank 45W integra una batteria da 20.000 mAh, sufficiente per più cicli di ricarica su smartphone e almeno una carica completa su dispositivi più esigenti come MacBook Air, iPad o console portatili. Il supporto alla ricarica veloce Power Delivery da 45W consente di alimentare anche notebook compatibili tramite USB-C. È dotato di due porte USB-A e una USB-C bidirezionale, permettendo di ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente.

Display LED e compatibilità universale

La presenza di un display digitale consente di monitorare in tempo reale la percentuale di carica residua e la potenza in uscita. Compatibile con iPhone, Samsung, Xiaomi, Nintendo Switch, MacBook e altri dispositivi, offre protezioni multiple contro sovraccarichi, surriscaldamento e cortocircuiti. Il case compatto in ABS e policarbonato migliora la resistenza agli urti, pur mantenendo un design pratico da trasportare in borsa o nello zaino.

Ricarica bidirezionale e supporto PPS

La porta USB-C supporta input e output a 45W, riducendo i tempi di ricarica del powerbank stesso (circa 2 ore con caricatore compatibile). Supporta anche il protocollo PPS per una ricarica più efficiente con dispositivi Samsung. Grazie al controllo intelligente della tensione, può adattare automaticamente la potenza in base al dispositivo collegato, migliorando la sicurezza d’uso e prolungando la durata della batteria.

Il prezzo di listino del prodotto è di 49,99€, ma con lo sconto del 40% il Baseus Powerbank 45W è disponibile a 29,99€ su Amazon.

