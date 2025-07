Philips Airfryer 3000, la friggitrice con cestelli differenziati e cottura veloce a 139,99 euro

È in offerta su Amazon la Philips Airfryer Serie 3000 a doppio cestello, utile per preparare contemporaneamente piatti diversi e dotata di caratteristiche pensate per una cottura versatile e veloce. Il prezzo scende a 139,99€ rispetto ai 250,99€ di listino.

Doppio cestello per piatti principali e contorni

La Philips Airfryer Serie 3000 si distingue per la presenza di due cestelli separati, che permettono di cucinare simultaneamente portate diverse.

Il cestello principale da 6 litri è adatto per patatine, pollo e preparazioni più abbondanti, mentre quello più piccolo, integrato lateralmente, consente di realizzare contorni o snack senza dover aspettare il turno del piatto principale.

Una soluzione utile per famiglie numerose o per chi desidera ottimizzare i tempi in cucina.

Cottura guidata e risultati omogenei

Il dispositivo offre diverse temperature preimpostate, selezionabili in base al tipo di alimento: pollo, pesce, verdure, prodotti surgelati, dolci e altro.

La tecnologia Rapid Air sviluppata da Philips garantisce una circolazione uniforme dell’aria calda, riducendo l’uso di olio e abbattendo la produzione di odori.

L’elettrodomestico funziona anche per riscaldare piatti già pronti, ampliando ulteriormente le possibilità di utilizzo quotidiano.

Ricette integrate tramite app

L’accesso all’applicazione HomeID permette di scoprire una serie di ricette guidate passo passo, pensate appositamente per il doppio cestello.

È possibile selezionare ingredienti, ricevere consigli su tempi e temperature, e seguire le istruzioni in modo intuitivo, migliorando anche l’efficienza energetica. L’interfaccia dell’Airfryer risulta semplice da utilizzare, con comandi visibili e selezione rapida delle modalità di cottura.

Prezzo attuale e sconto applicato

Il prezzo di listino della Philips Airfryer Serie 3000 è di 259,99€, ma oggi è possibile acquistarla a 139,99€ su Amazon, con uno sconto del 47%, incuso un kit per la colzione del valore di circa 25 euro.

