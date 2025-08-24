Facebook Twitter Youtube

Sconto a 122,99 euro per BISSELL SpotClean ProHeat, lavatappeti e smacchiatore perfetto per casa e auto

Su Amazon è in sconto BISSELL SpotClean ProHeat, un lavatappeti e smacchiatore multisuperficie portatile, con tecnologia a calore continuo che permette una pulizia più efficace delle superfici morbide della casa o dell’auto, utile pensato per rimuovere sporco e macchie da tappeti, divani e tessuti. Ora costa solo 122,99€ invece di 174,99€,

Design compatto e tecnologia Heatwave

Il BISSELL SpotClean ProHeat è progettato con un sistema di riscaldamento Heatwave, che mantiene costante la temperatura dell’acqua durante l’uso. Il serbatoio dell’acqua pulita e quello dell’acqua sporca sono separati, così da facilitare il riempimento e lo svuotamento. Con un peso contenuto e un formato portatile, può essere riposto facilmente in un armadio e trasportato senza fatica. La spazzola integrata lavora in profondità sulle fibre, permettendo di trattare macchie persistenti.

Pulizia mirata per tessuti e tappeti

Grazie agli accessori inclusi, il BISSELL SpotClean ProHeat è adatto non solo a tappeti e moquette, ma anche a poltrone, materassi e interni auto. La tecnologia di aspirazione combinata al lavaggio con acqua calda consente di rimuovere anche sporco annidato nelle fibre. È utile soprattutto per case con animali domestici o bambini, dove le macchie accidentali sono frequenti. L’azione combinata di acqua, detergente e spazzola manuale rende la pulizia più profonda rispetto a un semplice aspirapolvere.

Oltre alla funzione di lavaggio mirato, il BISSELL SpotClean ProHeat è dotato di un tubo flessibile lungo 1,5 metri, che semplifica l’accesso a zone difficili come scale e angoli stretti. Il cavo di alimentazione lungo 4,6 metri permette di muoversi senza dover cambiare continuamente presa. L’apparecchio è compatibile con detergenti specifici BISSELL, ottimizzati per rimuovere macchie di caffè, vino, fango e altre sostanze comuni. La manutenzione è semplice: i serbatoi removibili si svuotano e si lavano velocemente sotto acqua corrente.

Il prezzo attuale rende l’acquisto più conveniente e particolarmente allettante per chi vuole mantenere tessuti e tappeti sempre puliti in ambienti domestici frequentati da animali o bambini.

Costa 122,99€ invece di 174,99€, con uno sconto del 30% rispetto al listino.

