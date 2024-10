Sconti d’autunno, le cuffie antirumore Soundcore Q20i a solo 28,80 €

Pubblicità Anker Soundcore lancia una serie di sconti in occasione degli sconti d’autunno, tra cui quello davvero molto interessante sulle Soundcore Q20i: solo, anche grazie ad un coupon, 28,8 euro invece che 50 euro. Si tratta ovviamente di cuffie che non hanno la pretesa di concorrere con cuffie di fascia alta, ma nonostante questo non si fanno mancare nulla, in particolare sono cuffie con cancellazione ttiva del rumore capace di operare efficacemente sul disturbo provocato dei motori di aerei e automobili. L’ascolto è garantito da driver dinamici sovradimensionati da 40 mm «che producono – dice Soundcore – un suono dettagliato e ritmi incalzanti con la tecnologia BassUp. La batteria ha una durata di 40 ore di durata della batteria con cancellazione attiva del rumore e 60 ore in modalità normale. La ricarica rapida in 5 minuti offre 4 ore extra di riproduzione, ma è anche possibile collegare le cuffie in modalità passiva con un cavo Aux. La tecnologia Bluetooth 5.0 consente di collegare due dispositivi passando da uno all’altro. Ad esempio se si sta lavorando con il laptop e si vuole telefonare, l’audio verrà riprodotto automaticamente dal dispositivo desiderato. Le cuffie Soundcore Q20i costerebbero 50 €. Sono spesso in sconto. Grazie alla festa degli sconti d’autunni scendono già al prezzo più basso di 32,99€. Poi potete applicare un coupon che le ribassa ancora all’irrisoria cifra di 28,80 €. È prezzo migliore che abbiamo visto.

Offerte Speciali Sconti Prime, i Beats Studio plus al minimo storico, solo 129,99€ Su Amazon vanno in sconto al minimo storico, gli auricolari Beats Studio +. Sono i perfetti concorrenti, più ergonomici e con soppressione del rumore, degli Airpods 3 e costano oggi solo 129,99€, il prezzo più basso che hanno mai avuto

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.