l cacciavite da tenere sempre in tasca costa solo 13,99€

Pubblicità

Un set di cacciaviti in alluminio e acciaio con 24 differenti punte a solo 13,99€. Lo trovate su Amazon dove viene offerto con il 50% di sconto da HotTo.

Quelle che comprate a questo prezzo grazie ad uno speciale coupon è un pacchetto perfetto per lavori di precisione e per le più disparate circostanze.

All’apparenza sembra un unico grosso cacciavite, in realtà cela al suo interno le 24 punte. Il corpo è realizzato interamente in lega di alluminio ma le punto sono in acciaio S2. Parliamo di punto set di punte Torx senza foro, A forma di U, a forma di Y, a forma di W, Tri-Wing, Triangolare, Pentagono.

Il design è assolutamente portatile, e l’impugnatura è antiscivolo, così da fornire la migliore presa possibile, per imprimere il massimo della forza quando si avvita.

Il coperchio del cacciavite, che nasconde al suo interno tutte le altre punte è dotato di un cuscinetto silenzioso per consentire una rotazione regolare. Il design poliedrico e antiscivolo, invece, consente di adattarsi alla presa delle dita nel migliore dei modi.

Il contenitore delle diverse punte è magnetico, e consente di tenere al suo interno ben salde le diverse punte perfette per, ad esempio, avvitare le aste degli occhiali, o per smontare orologi o dispositivi elettronici, come smartphone o notebook. Ancora, il kit può essere adatto per droni, console portatili, macchine fotografiche e più in generale per qualsiasi oggetto che richiede strumenti piccoli e di precisione.

L’astuccio sta nel palmo di una mano, risultando per questo uno strumento facilmente trasportabile, in grado di non occupare molto spazio.

Il set costerebbe 27,99€ ma grazie ad uno sconto e un codice da cliccare in pagina lo pagate solo 13,99 euro.