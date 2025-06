Insegnava a creare uno Youtube casalingo, YouTube lo cancella

YouTube ha eliminato un noto video tutorial del tech creator Jeff Geerling, affermando che la videoguida che aveva realizzato su come installare LibreELEC (una distribuzione Linux per trasformare i dispositivi in media center) su Raspberry Pi 5 viola le policy della piattaforma, bollando il video come “contenuto dannoso”.

Il filmato “incriminato” mostrava infatti come creare in casa un media server, era presente sulla piattaforma da oltre un anno e aveva ottenuto oltre 500.000 visualizzazioni.

I sistemi automatici di verifica di YouTube hanno segnalato il contenuto, contrassegnato come un filmato che insegnava alle persone “come ottenere accesso non autorizzato o gratuito a contenuti audio o audiovisivi”.

Geerling riferisce che il suo tutorial spiegava semplicemente come creare una piattaforma di self-hosting per ospitare elementi multimediali già in possesso dell’utente, senza far riferimento a strumenti di pirateria o tool per aggirare il diritto di autore, e nel video aveva esplicitamente evitato di parlare di software per la pirateria di contenuti digitali.

È la seconda volta che YouTube elimina contenuti di Geerling nei quali fa riferimento a piattaforma di self-hosting per i video: a ottobre dello scorso anno YouTube aveva eliminato un tutorial su Jellyfin (un media server libero e open source che consente di organizzare, gestire e condividere media digitali in rete), decisione che poi era stata revocata dopo avere presentato ricorso.

Viene il sospetto — non del tutto infondato — che YouTube sia poco tollerante verso chi mostra come creare, anche solo per uso personale, alternative indipendenti alla sua piattaforma.

Quando YouTube rimuove dei contenuti per una violazione delle “Norme della community” è possibile ricevere un avvertimento; questi contenuti sono segnalati da utenti o da un sistema proprietario di “rilevamento intelligente”; se i revisori stabiliscono che i contenuti non rispettano Norme della community, il creator riceve un avvertimento; è possibile presentare ricorso soltanto nei 90 giorni successivi all’emissione dell’avviso o dell’avvertimento. È possibile fare ricorso contro ciascun avvertimento una sola volta.

