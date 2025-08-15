Caricabatterie wireless Qi2 con supporto e spina, solo 15,29 € con coupon

Su Amazon trovate oggi al minimo storico il Caricatore Wireless INIU, un prodotto MagSafe certificato Qi2 che costa solo 15,29€ invece di 29,99€, hgrazien ad un codice sconto del 49%

Ricarica Qi2 da 15W e sistema di raffreddamento attivo

Il punto di forza del INIU Caricatore Wireless iPhone è la certificazione Qi2, che consente una ricarica fino a 15W, raddoppiando la velocità rispetto ai classici caricatori MagSafe da 7,5W. Con questa tecnologia, un iPhone 16 Pro può raggiungere il 77% di carica in un’ora. La ventola integrata a 23 pale riduce la temperatura interna fino a 8,2°C in meno, mantenendo la batteria in condizioni ottimali durante la ricarica continua.

Supporto rimovibile e compatibilità MagSafe

Il design 2-in-1 consente di usare il dispositivo sia come supporto da tavolo, utile per videochiamate e modalità StandBy, sia come piastra di ricarica separata, ideale per il gaming o la ricarica mentre si è in movimento. In questa configurazione assomiglia proprio ad un caricabatterie MagSafe.

Compatibile esclusivamente con iPhone 12–16, anche con custodie magnetiche (spessore massimo 4 mm), sfrutta una forza magnetica di 12,5N, sufficiente per sostenere saldamente fino a 5 iPhone contemporaneamente.

Tutto incluso

Nella confezione trovate oltre al caricabatterie magnetico vero e proprio, il supporto e una spina da 20W che serve per far funzionare il caricabatterie. Usando il cavo che avete trovato nella scatola dlel’iPhone potrete usare questa spina anche per caricare il telefono direttamente sebnza Magsafe

Il prezzo di listino è di 29,99€, ma grazie al codice promozionale UTFWBIHE si può acquistare il prodotto a 15,29€, con uno sconto netto del 49%. Un vero affare

