Novità di iOS 26, esploratele una per una dalle note di riliascio ufficiali

iOS 26 arriva il 15, e le note che seguono provengono dalla release candidate: fotografano bene un aggiornamento in cui l’attenzione cade subito su Liquid Glass, il nuovo linguaggio visivo che rende l’interfaccia più reattiva e piacevole.

In realtà in questa tappa dei dieci giorni di fuoco di Apple, c’è molto altro, sia in termini di codice sia di funzionalità: dalla riorganizzazione delle app di sistema alle novità per foto, messaggi e telefono, fino agli interventi sul core che migliorano prestazioni, integrazioni e automazioni.

Una parte delle funzioni legate specie quelle legate ad Apple Intelligence non sarà disponibile nel nostro mercato: alcune richiedono modelli linguistici non ancora pronti per l’italiano, altre sono frenate da vincoli regolatori europei.

Qui sotto trovate l’elenco completo e puntuale delle novità così come riportate nella RC.

Design

• Liquid Glass rende le interazioni in iOS più piacevoli, rifrange e riflette i contenuti in tempo reale e mette ancora più in evidenza ciò che si visualizza sullo schermo.

• L’orologio adattivo sulla schermata di blocco si ridimensiona fluidamente in base allo spazio disponibile, integrandosi con i soggetti delle foto e adattandosi quando compaiono notifiche e Attività in tempo reale.

• Le scene spaziali permettono di aggiungere un nuovo effetto 3D agli sfondi fotografici, che prendono vita quando si muove l’iPhone.

• Le icone delle app hanno un aspetto rinnovato con Liquid Glass e ci sono più modi per personalizzarle: versioni in chiaro o scuro aggiornate, icone colorate e una nuova modalità trasparente.

• Le copertine animate degli album rendono la riproduzione musicale più coinvolgente, con animazioni a schermo intero disegnate dagli artisti sugli album supportati.

Apple Intelligence

• Intelligenza visiva: permette di ottenere più informazioni sui contenuti di qualsiasi app premendo gli stessi pulsanti che si usano per lo screenshot; evidenziare testo per cercare qualcosa di specifico; aprire risultati Google relativi ai contenuti a schermo, trovare elementi nelle app di terze parti più usate o chiedere a ChatGPT spiegazioni su ciò che si sta guardando.

• Traduzione in tempo reale: in Messaggi traduce automaticamente i testi in arrivo, anche nei gruppi, e invia una risposta nella lingua preferita; in FaceTime compaiono sottotitoli tradotti in diretta; in Telefono l’audio viene tradotto e pronunciato in tempo reale con trascrizione visibile; con AirPods è possibile ascoltare la traduzione senza mani quando qualcuno vicino parla in un’altra lingua.

• Comandi rapidi (Shortcuts): azioni intelligenti che integrano Strumenti di scrittura, Image Playground e altre funzioni di Apple Intelligence. La nuova azione “Usa modello” consente di accedere direttamente ai modelli Apple Intelligence per ottenere risposte, oppure sfruttare ChatGPT per conoscenze generali.

• Genmoji e Image Playground: creare Genmoji mescolando due emoji o combinando un’emoji con una descrizione; scegliere espressioni (felice, sorpreso ecc.); personalizzare attributi come capelli e barba basandosi sulle persone della libreria Foto; con ChatGPT esplorare nuovi stili come Pittura a olio o Anime, oppure descrivere liberamente lo stile desiderato.

Fotocamera

• Interfaccia semplificata che rende più immediato accedere alle modalità Foto e Video.

• Suggerimenti per pulire la lente quando è sporca (da iPhone 15 in poi).

• Nuova gesture con AirPods per scattare o registrare video premendo lo stelo (AirPods 4 e AirPods Pro 2 o successivi).

Foto

• Schede separate per Libreria e Collezioni, con ricerca sempre accessibile.

• Visualizzazione delle Collezioni personalizzabile con tre layout e possibilità di riordinarle.

• Riconoscimento di eventi come concerti e sport, con accesso ai dettagli e contenuti collegati.

Telefono

• Nuovo layout unificato che riunisce Preferiti, Recenti e Segreteria.

• Call Screening permette di vedere nome e motivo della chiamata da numeri sconosciuti prima che squilli.

• Le chiamate filtrate vengono collocate in un’area dedicata.

• Hold Assist mantiene la posizione in coda quando si attende un operatore e richiama l’utente quando l’agente è disponibile.

Messaggi

• Screening per mittenti sconosciuti, con i messaggi messi in un’area separata.

• Possibilità di aggiungere sfondi personalizzati alle conversazioni (predefiniti, foto proprie o immagini da Image Playground).

• Sondaggi per verificare disponibilità o decisioni di gruppo.

• Indicatori di digitazione nei gruppi per sapere chi sta scrivendo.

CarPlay

• Nuovo design Liquid Glass che distingue meglio le aree del cruscotto.

• Nuova barra delle schede per navigare più facilmente tra le app.

• Design compatto per le chiamate in arrivo, così da non coprire la navigazione.

• Reazioni rapide ai messaggi con Tapback anche durante la guida.

• Conversazioni fissate in alto per accesso rapido.

• Pile di widget disponibili sulla sinistra del cruscotto.

• Le Attività in tempo reale appaiono automaticamente sul cruscotto.

Mappe

• “Luoghi visitati” consente di salvare automaticamente posti come ristoranti o negozi e ritrovarli facilmente.

• “Percorsi preferiti” migliora i tragitti abituali imparando quelli più frequentati.

Musica

• Traduzione e pronuncia dei testi per capire e cantare anche in lingue sconosciute.

• AutoMix passa fluidamente da un brano all’altro con tecniche da DJ (stretching, beatmatching).

• Possibilità di fissare brani, album e playlist in cima alla Libreria.

Wallet

• Carte d’imbarco aggiornate con più informazioni su voli e aeroporti, oltre ad accesso rapido alle funzioni delle app delle compagnie.

• Tracciamento ordini (beta) con Apple Intelligence che raccoglie email di spedizionieri e rivenditori, mostrando dettagli e notifiche in un unico posto.

• Opzioni di finanziamento rateale disponibili al pagamento con Apple Pay in negozio.

Apple Games

• Nuova app come centro unico per il gaming su iPhone: libreria, amici, sfide e consigli di nuovi giochi.

• Sfide con amici e punteggi in tempo reale.

• Accesso alla libreria completa, compresi i titoli scaricati da App Store e Apple Arcade.

• Raccomandazioni basate sui giochi preferiti.

Protezione minori online

• Le richieste di comunicazione permettono ai figli di chiedere ai genitori l’autorizzazione a nuovi numeri.

• Conversione facile di account esistenti in account bambino.

• Esperienze adatte all’età, con possibilità di condividere l’età con app di terze parti.

• Estensione di Sicurezza comunicazioni che interviene quando viene rilevata nudità in FaceTime live o in Album condivisi.

Accessibilità

• Le Etichette nutrizionali di accessibilità nell’App Store indicano se le app includono funzioni come VoiceOver, Controllo vocale e Sottotitoli, prima ancora del download.

• Accessibility Reader rende più facile la lettura del testo in qualsiasi app, con nuove opzioni per personalizzare font, colori, spaziatura e supporto per Contenuti pronunciati.

• Braille Access consente di prendere appunti, leggere documenti, accedere a Sottotitoli live, avviare app e svolgere varie attività usando un display braille connesso.

Altro

• Preview è una nuova app per iPhone dedicata alla visualizzazione e modifica dei PDF, con funzioni avanzate come AutoFill, scanner di documenti e opzioni di esportazione.

• FaceTime ha una schermata rinnovata che include Poster dei contatti personalizzati per le chiamate recenti e i videomessaggi, che si riproducono durante lo scorrimento.

• Suggerimenti promemoria usano Apple Intelligence per individuare attività rilevanti quando si condivide un’email, un sito, una nota o altro testo con l’app Promemoria.

• Registrazione locale consente di catturare audio e video di alta qualità dall’iPhone durante una videochiamata, per produrre interviste o podcast con la massima chiarezza.

• Selezione microfono nel Centro di Controllo per scegliere facilmente il microfono giusto per ogni app, anche sul web.

• Tempo stimato di ricarica mostra quanto manca al completamento della carica dell’iPhone.

• Energia adattiva impara le abitudini di utilizzo della batteria e nei giorni di uso intenso regola automaticamente i consumi per estendere l’autonomia (da iPhone 15 Pro in poi).

• Registrazione pressione sanguigna nell’app Salute permette di impostare promemoria, usare un bracciale di terze parti e generare report PDF per il medico.

• Nuova scheda Allenamento nell’app Fitness con metriche come passo e distanza, oltre al supporto per cardiofrequenzimetri compatibili come AirPods Pro 3. Con Apple Watch si sfrutta lo schermo più ampio e si possono creare allenamenti personalizzati.

• Temperatura adattiva regola automaticamente il termostato alla temperatura preferita quando si torna a casa e riduce i consumi quando si esce o si parte per le vacanze.

• Opzioni personalizzate per il rinvio sveglia permettono di scegliere un intervallo da 1 a 15 minuti.

• Cronologia password fornisce una timeline dei cambiamenti effettuati sugli account nelle Impostazioni Password, compresa la cronologia delle password passate e quelle generate automaticamente.

• Note ora permette di importare ed esportare file in formato Markdown.