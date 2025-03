Offerte di Primavera, caricabatterie wireless triplo a solo 69,99 euro invece che 109,99

Pubblicità Se siete alla ricerca di un caricabatterie versatile, potente e dal design compatto, la Stazione di Ricarica Wireless 3-in-1 pieghevole di Anker potrebbe essere la soluzione perfetta specie ora che grazie ad un’offerta, la pagate solo 69,99 euro invece che 109,99 €. Uno degli aspetti più interessanti di questo caricatore è la sua certificazione Qi2, che garantisce una ricarica wireless rapida e sicura fino a 15W per i dispositivi compatibili. Questo significa che gli ultimi modelli di iPhone possono beneficiare di una ricarica efficiente, evitando il surriscaldamento e ottimizzando il tempo necessario per ottenere il 100% della batteria Questo accessorio certificato Qi2 consente anche di ricaricare simultaneamente e velocemente Apple Watch; c’è poi una piastra per AirPods con un’unica base, ottimizzando spazio e praticità. Il supporto magnetico per l’iPhone assicura una connessione stabile e inclinabile, rendendolo ideale anche per la funzione StandBy di iOS 17, che trasforma il telefono in una sorta di sveglia da comodino o centro notifiche interattivo. A differenza di altre stazioni di ricarica, il modello di Anker è stato progettato per essere facilmente trasportabile. Il suo design pieghevole permette di ridurre l’ingombro, rendendolo perfetto per chi viaggia spesso o ha poco spazio sulla scrivania. Può essere riposto facilmente in una borsa o in uno zaino senza occupare troppo spazio, mantenendo comunque tutte le funzionalità necessarie per un utilizzo quotidiano efficiente. Nella confezione si si trova un potente caricabatterie da 40W (utilizzabile anche con altri dispositivi quando dovesse esserci la necessità) e un cavo di ricarica USB-C lungo 150 cm. La stazione tre in uno di Anker costerebbe 109,99€ ma oggi in occasione delle offerte di primavera, la pagate 69,99 euro.

